Roma, protesta davanti al carcere di Velletri: servono cento agenti in più

Protesta questa mattina davanti al carcere di Velletri degli agenti di polizia penitenziaria. Presenti almeno 50 poliziotti, in rappresentanza delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Usppe e altre sigle autonome. «Chiediamo l'invio di cento agenti, un piano ferie più adeguato e una maggiore attenzione al personale da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero di Grazia e Giustizia».Il carcere di Velletri può ospitare solo 412 detenuti, incece nelel celle ce ne sono 512 agenti, cento detenuti in più che fanno scoppiare il carcere. «Il personale è sotto organico da molti anni» denunciano. Gli agenti in servizio nel carcere sono circa 120 e secondo le stime dei sindacalisti manxcano tra gli 80 e i cento agenti. Turni di lavoro massacranti, tentati di suicidi di detentui salvati in extremis dai poliziotti che devono far fonte anche a carcerati violenti e con patologie cliniche psichiatriche.