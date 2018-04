Velletri, studente minaccia prof in classe: «Ti sciolgo nell'acido», il video finisce in rete

di Chiara Rai

«Te squaglio nell'acido te mando all'ospedale professore'». Diventa virale sul web un video dove uno studente minaccia, bestemmia e inveisce contro l'insegnante in classe davanti ai compagni che ridono. Qualcuno riprende la scena che finisce con la prof che lascia la classe perché il ragazzo la insegue fino alla porta. Per lui non c'è stata nessuna sospensione. L'episodio immortalato da un compagno di classe è stato pubblicato di recente su YouTube e in queste ore sta rimbalzando su...