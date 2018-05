Roma, auto tamponata investe due ragazze sul ciglio della strada: una è grave

A Velletri sulla via Cistercense, poco prima delle 20, una Peugeot 308 station wagon ha tamponato violentemente una Volkwagen Golf che stava viaggiando, nella stessa direzione di marcia, verso la Nettunense. La Golf, dopo il violento urto, ha colpito due ragazze romene che erano sul ciglio della strada, sulla corsia opposta. Si tratta di due giovani tra i 20 e i 25 anni, una è ferita gravemente ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Latina.Ferita, meno gravemente, l'altra ragazza e il guidatore della Golf, un 33enne di Lariano, entrambi trasportati all'ospedale di Velletri. Leggermente contuso il conducente della Peugeot, un 60enne di Velletri. La ragazza più grave ha gli arti fratturati: una gamba è stata maciullata dalle ruote dell'auto. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri per i rilievi.