Non si ferma alle strisce: donna investe padre e figlia vicino Roma

Non si ferma in prossimità delle strisce pedonale e investe padre e figlia. E' successo ieri pomeriggio a Velletri. La bambina di 8 anni è stata investita dall'auto all'inizio di Corso della Repubblica a Velletri. La macchina guidata da una donna di 35 anni , una Volskwagen Golf, stava salendo da piazza Garibaldi sul primo tratto del Corso. La piccola era mano nella mano con il padre, un 50enne del posto, che è stato investito anche lui.



LA DINAMICA

Nell'urto con la parte anteriore della Golf la bambina ha subito gravi traumi, tanto da richiedere da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, l'arrivo di un elisoccorso, che dopo essere atterrato al campo sportivo ha trasportato la piccola all'ospedale Bambino Gesù di Roma, con trauma cranico e altre contusioni sul corpo. Il padre, invece, è stato ricoverato al pronto soccorso di Velletri, con alcuni traumi alle gambe: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che erano di pattuglia in zona, che hanno svolto i rilievi, chiuso la strada e stanno conducendo le indagini.

La conducente dell'auto, anche lei della zona, si è subito fermata a prestare soccorso insieme ad altri numerosi passanti, mentre si attendeva l'arrivo delle ambulanze del 118 di Velletri e Lariano . Si attendono le decisioni delle autorità nei confronti della donna che non si è fermata sulle strisce pedonali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA