Avrebbe dovuto essere collocato in una "residenza" per l'esecuzione delle misure di sicurezza perché la sua condizione era da tempo nota visto che aveva già aggredito un poliziotto della penitenziaria. Invece, questa volta, un detenuto italiano di 26 anni, affetto da problemi psichiatrici, al culmine di una lite si è scagliato contro il suo compagno di cella, un brasiliano di 43 anni, e lo ha ucciso a calci e pugni nel carcere di Velletri. Ora è in arresto e in isolamento. Si riaccende il dibattito sul disagio mentale nelle carceri e sulla mancanza di personale specializzato, strutture adeguate e protocolli operativi. I sindacati di polizia penitenziaria denunciano da tempo queste mancanze e chiedono di individuare soluzioni in tempi brevi.

IL GARANTE DEI DETENUTI

I SINDACATI

L'autore del reato, fa sapere il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali, Stefano Anastasìa, viene da una storia importante di abuso di sostanze, sono anni che passa di carcere in carcere, dalla cella all'ospedale, ed è stato anche in Rems. Dunque, «il problema non è dove metterlo - puntualizza - ma quali risposte dare alle sue condizioni di disagio psichico, certamente aggravato dal continuo trasferimento da struttura a struttura e dai ripetuti isolamenti a cui è stato costretto». Dalla Regione anche l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, chiede di riflettere sulle condizioni carcerarie e la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali, parla di «sconfitta per le istituzioni» . Secondo la Società italiana di Psichiatria l'attuale sistema «non è sostenibile perché mette a rischio gli operatori dei servizi, impedisce di coniugare cura e custodia, non tutela la comunità».«La polizia penitenziaria non ce la fa più - lamenta il segretario generale del Sappe Donato Capece - e nei prossimi giorni valuterà se indire lo stato di agitazione» e denuncia che queste sono anche le conseguenze «di una politica miope ed improvvisata, che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari senza trovare una valida soluzione su dove mettere chi li affollava». Il segretario generale della Uilpa Gennarino De Fazio si chiede «cosa ancora debba avvenire nei veri e propri teatri di guerra costituiti dalle nostre prigioni affinché il Governo, il Parlamento e, in generale, la politica prendano atto dell'emergenza». Aldo Di Giacomo, segretario generale Spp-Sindacato polizia penitenziaria ricorda che il detenuto «non doveva trovarsi in quella cella. Nei giorni scorsi abbiamo lanciano un allarme includendo tra le priorità la riapertura di ex ospedali psichiatrici giudiziari ove poter adeguatamente trattare e contenere persone che hanno commesso gravi crimini e che presentano problemi di natura psichiatrica». Per il segretario nazionale della Fns Cisl, Massimo Vespia «il sistema di gestione delle Rems deve essere rivisto in maniera immediata ed urgente».