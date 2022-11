Giovedì 3 Novembre 2022, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 12:15

«Il cinico non è adatto a questo mestiere». Espressione di Ryszard Kapuciski, giornalista che si riferiva ai giornalisti, e frase che sembra essere declinata per colleghi come Dario Serapiglia. Il professore giornalista, termine coniato con la sintesi che ci caratterizza, che si è spento all'età di 77 anni dopo una lunga malattia.

Collaboratore storico del Messaggero, ha raccontato per oltre 25 anni storie e cronache cittadine di Velletri come degli altri comuni dei Castelli. Affidabile, serio, intuitivo e riferimento puntuale dell'edizione dell'area Metropolitana del nostro giornale. Andava alla ricerca delle storie di quartiere e di personaggi, come quella di quell'insegnante di Velletri con i suoi 75 anni e le sue 17 lauree.

Amava lo sport - era stato docente di educazione fisica - con abilitazione anche in matematica - e allenatore di volley (a Ostia ancora ricordano le sue gesta da coach) e aveva un fiuto infallibile per le notizie.

Ciociaro di nascita (era nato il 1 marzo del 1945 ad Arpino, provincia di Frosinone), si era trasferito a Velletri da ragazzo, insieme alla famiglia. Aveva fondato anche il settimanale Eolo poi divenuto Artemisio.

Lascia il figlio Daniele, che vive e lavora tra Spagna e Portogallo. I funerali saranno celebrati oggi 3 novembre nella cattedrale San Clemente di Velletri alle 15.

«In questi tempi terribili della sua malattia abbiamo scherzato su questo momento, e adesso scorrono le lacrime. Buon viaggio Dario», lo ricorda così il sindaco di Velletri, Orlando Pocci. «La sua presenza autorevole, la sua professionalità, la sua correttezza e la sua educazione, rimarranno sempre scolpite nei nostri cuori», ha aggiunto in una nota il presidente dell'asociazione produttori agricoli del Lazio, Stefano Giammatteo. Velletri e tutti noi perdiamo tanto: un uomo leale e un giornalista perbene.

Addio a Giovanni Del Frate

Giovanni Del Frate

Sempre ieri se ne è andato anche Giovanni Del Frate, 92 anni, morto nella sua abitazione di Genzano: per più di 30 anni, a partire dagli anni Settanta, era stato corrispondente del Messaggero contribuendo a diffondere la conoscenza del territorio a partire dalle tradizioni quali l'Infiorata che richiamava turisti anche dalla Cina e dal Giappone ben prima dell'era del web. Lui e il fratello Sebastiano, scomparso da poco, avevano gestito la frequentatatissima tabaccheria-cartoleria in corso don Minzoni: molte notizie arrivano proprio in quella tabaccheria grazie al confronto quotidiano con i clienti.