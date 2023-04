Veggente di Trevignano, i presunti miracoli di Gisella Cardia: «Così ho moltiplicato la pizza e gli gnocchi»

Prima della sua fuga, in una video intervista per il canale YouTube di un blogger cattolico, un tale di nome Alberto Caccialanza, la sedicente veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia, ha raccontato di presunti miracoli avvenuti di recente a casa sua, in occasione di alcune cene organizzate con amici: si parla di moltiplicazione del cibo. Più precisamente, gnocchi e pizza.

Nel video, girato in casa dell'ex impreditrice siciliana, lei parla e racconta tutto nei particolari. Lui ci crede, fermamente, senza il benché minimo dubbio. A sostegno della credibilità di Cardia, il blogger parla di presunte profezie avanzate in passato dalla stessa medium: riguardano lo scoppio della pandemia e il caso di vaiolo delle scimmie isolato un anno fa allo Spallanzani di Roma. «Quando una persona riceve un messaggio su un evento, che poi puntntualmente si verifica, allora il messaggio non viene da Gisella, ma dalla Madonna - argomenta sicuro il blogger - è ovvio che sia così».

Gnocchi in pentola che non finiscono mai

«Non era prevista una cena per 15 persone - racconta Cardia, riguardo al primo dei due presunti miracoli - allora avevo un piccolissimo pranzo con degli gnocchi e il coniglio. Così ho detto a una mia amica che intanto io porto quello. E lei giustamente mi guardava per dirmi “ma che cosa ci fai con un piattino di gnocchi”. Vabbè qualcosa ci inventeremo. Quindi portiamo questi gnocchi e questo coniglio, credimi veramente due pezzettini, e nel frattempo che li abbiamo riscaldati, lei ha preso qualcosa che aveva in freezer. Tutti abbiamo apparecchiato il tavolo. Io non so come sia stato possibile, ma mentre ci riscaldavamo e riempivamo i piatti, tutte 1 15 conviviali avevano gli gnocchi nel piatto e hanno mangiato. Ed è incredibile questa cosa». Questo sarebbe il primo dei due presunti miracoli compiuti in casa della donna a Trevignano Romano. Ma non è finita qui.

La moltiplicazione della pizza

L'altro miracolo narrato da Cardia riguarda un caso di moltiplicazione di tranci di pizza. «È successo poi un’altra volta, proprio qui a casa mia - ha iniziato - un giorno una mia amica portò una teglia molto piccola di pizza, per me, mio marito, e al massimo altre due persone. Ma qui eravamo 20-25 persone… eppure quella pizza non solo l’hanno mangiata tutti, ma è anche rimasta, l’abbiamo regalata. Era una teglia per 4 persone, l’abbiamo mangiata in 25».

Chi è Alberto Caccialanza, "studioso dei messaggi della Vergine"

«Mi chiamo Alberto, vivo a Cremona e mi sono convertito nel 2014 grazie alle apparizioni mariane di San Bonico, a Piacenza. Prima di quella data ero totalmente ateo e vivevo una vita turbolenta, spesso caratterizzata da risse e violenza. Dopo essermi recato per curiosità nel luogo di apparizione a San Bonico, ho sentito una palla di calore tracciarmi un cerchio tra lo stomaco e la pancia: un segno così sconvolgente che mi ha spinto a cambiare radicalmente vita. Da quel momento mi sono dedicato totalmente allo studio dei messaggi mariani (cioè provenienti dalla Vergine n.d.r.) in tutto il mondo, nei vari secoli fino ai giorni nostri».

Queste le prime righe della biografia di Alberto Caccialanza, ultimo intervistatore della veggente di Trevignano e studioso autodidatta di messaggi di origine divina, come lui si definisce sul suo sito web personale.

Il blogger vanta oltre 27mila iscritti su YouTube. Di video simili ne ha pubblicati quasi 400, sul suo canale, e parecchi anche su "Numero6.org": «Una piattaforma libera, nata per dare voce a chi viene censurato da Mass Media, Youtube e governi», si legge nella descrizione del sito. I contenuti video su Numero6.org non sono liberi, ma bisogna abbonarsi per vederli.

Lo stesso portale, che si presenta come baluardo di informazione libera, è stato più volte citato dal noto sito anti-bufale "Butac" come fonte di fake news e notizie non verificate.