Roma, litiga con il figlio e prende il fucile: il genero interviene ma parte un colpo: finanziere in prognosi riservata

Una lite tra un pensionato di 75 anni e il figlio 41enne è degenerata ieri pomeriggio un appartamento di Valmontone, vicino Roma, fino al punto che l'anziano ha imbracciato un fucile da caccia calibro 12, regolarmente detenuto.



Ad intervenire il genero, un appuntato della Guardia di Finanza in servizio alla banda musicale di Roma, che ha cercato di disarmarlo. Ad un tratto però è partito un colpo che ha centrato il finanziere al fianco sinistro. L'uomo è stato trasportato dal 118 con l'eliambulanza al policlinico Umberto I.



È ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Valmontone e della compagnia di Colleferro, allertati da alcuni vicini che avevano sentito colpi d'arma da fuoco. I carabinieri hanno denunciato il pensionato per lesioni colpose personali aggravate.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



