Valentina Vignali a Porte di Roma, centinaia di fans pazze per la testimonial di Victoria’s Secret Italia

Serata movimentata a Porte di Roma ieri sera. Centinaia di fan hanno assediato la cestista-influencer e testimonial di Victoria’s Secret Italia Valentina Vignali che ha presentato insieme alla beauty & make-up blogger Mariana Zambenedetti (ex truccatrice Rai del programma Detto fatto condotto dalla Balivo con Giovanni Ciacci) la nuova linea di make-up "Viola".

Tutti pazzi per la poliedrica e affascinante riminese classe 1991 che in questi anni ha spaziato dalla partecipazione a Miss Italia nel 2010 arrivando in finale a Salsomaggiore, fino ad entrare nel 2011 nel salotto di ‘Uomini e donne’ come corteggiatrice e approdare in televisione negli anni successivi su La7 per condurre il programma sportivo ‘Sotto canestro’.

Sì, perchè Valentina il basket ce l’ha nel sangue che l’ha portata a disputare campionati di A2 con il Cervia e l’Athena di Roma (attualmente tesserata è per la Virtus Pavona di Albano). Una personalità che non si è mai fermata neanche dopo aver recitato nel film di Carlo Vanzina Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata. Nel 2017 infatti è ritornata in televisione come opinionista: prima in Casa Signorini, poi in Mattino Cinque e Domenica Live per poi entrare al Grande fratello16 di Barbara D’Urso nel 2019 avventura terminata in semifinale.

Una personalità ingombrante insomma per la cestista influencer con 2 milioni e seicentomila follower su Instagram, finita anche sulla cover di ‘Play Boy’ e negli anni addietro volto di tante campagne pubblicitarie (ricordiamo con la Balti per Telecom). Una serata quella a Porte di Roma che a detta dell’influencer serviva a promuovere uno dei suoi tanti interessi, il make up. La modella ha infatti raccontato di aver conseguito il diploma da make-up artist nel 2009 presso l’Elite Fashion Academy di Milano, una passione per il trucco che le è rimasta e non si è trasformata in una professione, ma che ogni tanto la porta preparare le sue amiche per matrimoni o per promuovendo la sua linea di prodotti.