Roma, una petizione sulle aree verdi del Verano

Un gruppo di cittadini residenti presso il quartiere San Lorenzo hanno pubblicato su diversi canali social una locandina con un codice QR-CODE per raccogliere consensi riguardo una petizione legata alla cessione di intere aree verdi pubbliche in favore di privati menzionando “Habicura – Giardini Verano”. Sul cartello scrivono che: dal 2012 presso Piazzale Verano vengono organizzate attività culturali patrocinate dal II Municipio. I cittadini in questione raccontano che, queste manifestazioni nel corso del tempo, si sono tradotte nella cessione di intere aree pubbliche verdi in dovere di privati, in particolare verso l'associazione denominata “Habicura”. Scrivono nella locandina: “Hanno costruito un vero e proprio villaggio destinato alla movida senza interruzioni di continuità, dal lunedì alla domenica, di notte di giorno, l’ultima edizione quella del 2023-2024 è in corso ormai da 10 mesi. Il clou è stato raggiunto in questi giorni con la trasformazione di un’altra intera area in pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nelle aree limitrofe vivono famiglie anche con bambini sottoposti a livelli di stress e privati dai propri diritti elementari. È ora di uscire da questa dinamica in base alla quale chiunque può venire qui a San Lorenzo e fare quello che gli pare a scapito della nostra salute dei nostri interessi. Interessi, sì perché è chiaro che se il quartiere diventa Las Vegas, come sta accadendo, ciò avrà riflessi anche sul valore dei nostri immobili. Per colpa di un’amministrazione miope, di imprenditori senza scrupoli. Stiamo raccogliendo le firme per denunciare questo disagio alle autorità competenti. Unisciti anche tu, firma e fai firmare la petizione, non siamo un comitato, né un'associazione ma solo un gruppo di residenti attivi. Grazie per il tuo supporto, insieme facciamo la differenza.” Sulla questione ci siamo messi in contatto con la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, sulla questione commenta: “I Giardini del Verano sono stati messi a bando per le iniziative estive municipali per la prima volta nel 2016 e non nel 2012. Queste aeree sono stata messe a disposizione per delle iniziative culturali e non per movida. L’associazione che ha vinto il bando è “Habicura” che lo ha vinto per due volte, poiché la concessione degli spazi è triennale. Il primo bando è stato vinto nel 2016, il secondo nel 2019. Lo stiamo rinnovando adesso perché nel frattempo c’è stato l’anno del covid in cui le attività non si sono svolte, per questo motivo lo abbiamo prorogato per quest’anno cioè per il 2024. Però i Giardini del Verano non ci saranno tra le aeree menzionate per le attività estive, perché dobbiamo iniziare i lavori per la pedonalizzazione dell’aerea antistante l’ingresso del cimitero e della Basilica di San Lorenzo di fuori le mura. In più ci sarà una completa sistemazione dei giardini.

Quindi per il prossimo triennio le attività estive non le faremo li, in funzione del fatto che tutta la zona sarà oggetto di un cantiere. Noi tre anni fa, abbiamo emanato un bando per i mercatini natalizi e l’associazione “Habicura” lo ha vinto ecco perché ci sono state un proseguimento delle attività. Le attività estive si sono concluse tra la fine di ottobre e novembre poi sono iniziati i mercatini che dureranno fino al 7 gennaio 2024.” Ma la domanda è perché i cittadini nella locandina lanciata sui social parlano di movida?: "Non so perché in questo caso i cittadini stanno confondendo delle attività culturali con della movida. Tra l’altro, questa iniziativa del Verano ha raccolto una soddisfazione piena da parte dei cittadini di San Lorenzo. Io non ho avuto nessun tipo di segnalazione contro a questa manifestazione. Naturalmente ci sono state delle segnalazioni da parte di alcune zone di San Lorenzo appunto per la movida soprattutto per via Marrucini, ma non è il caso di come viene utilizzato il Verano. Questo tipo di manifestazione è molto controllata, non c’è musica che può disturbare la quiete pubblica, la situazione è molto tranquilla. Ripeto non so perché è stato pubblicata questa locandina. La concessione degli spazi del Verano è avvenuta tramite vincita di un bando municipale. Cerchiamo sempre di dare la possibilità di organizzare qualcosa di rilievo come l’evento con Andrea Satta che ha raccontato del nonno partigiano. Anzi mi dispiace di non poter mettere a bando le aeree del Verano per i prossimi 2 anni. I lavori termineranno per il prossimo Giubileo.”