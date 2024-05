Mercoledì 15 Maggio 2024, 06:55

IL REPORT

Una città dove i mezzi di trasporto privato, auto e moto, sono quasi una per abitante. Dove, però, questi mezzi si rinnovano e quasi 4 auto su 10 sono euro 6, aumentano le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e il parco vetture ibride cresce.

Sono i dati contenuti nel Rapporto sulla Mobilità 2023 realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, società strumentale del Campidoglio che si occupa di progettazione e analisi dei sistemi di trasporto. I dati resi noti fanno riferimento all’anno 2022, ultimo disponibile. E, appunto, disegnano una città che ancora non si è ripresa del tutto dalla pandemia e dalle sue conseguenze.

TRASPORTO PRIVATO

Nella relazione, si legge: «Il parco circolante a Roma è di poco più di 1,77 milioni di autovetture e circa 385mila motocicli, a fronte di un parco circolante nell’area metropolitana pari a 2,76 milioni di autovetture e 522mila motocicli. La somma di autovetture e motocicli porta il tasso di motorizzazione complessivo di Roma a 785 veicoli ogni 1.000 abitanti, al secondo posto in graduatoria dopo Palermo che raggiunge gli 830 veicoli (auto + motocicli) ogni 1.000 abitanti. Se consideriamo la sola popolazione attiva (quindi escludendo i bambini di età inferiore ai 14 anni e i più anziani con età maggiore di 85 anni), il tasso di motorizzazione a Roma raggiunge i 930 veicoli ogni 1.000 abitanti, in pratica quasi ciascun residente ha un veicolo a disposizione».

TPL LUCI E OMBRE

Gli effetti del covid e delle limitazioni che vennero imposte nei mesi del 2020 e 2021 sortiscono ancora effetti sul trasporto pubblico. Si legge nella relazione: «Per quel che riguarda la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale occorre sottolineare che nel 2020 l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione temporanea delle attività socioeconomiche imposta con decreto governativo dell’8 marzo 2020 aveva determinato la necessità di rimodulare l’offerta (con una riduzione di circa 6,6 milioni di vetture x km rispetto al 2019)». Ma nel 2022 la «produzione totale di servizi urbani di trasporto (linee di superficie più metropolitana) mantiene il trend positivo per l’offerta di superficie, con +4,4% di produzione rispetto al 2021». Tuttavia, il dato complessivo (bus+tram+metropolitana) mostra una flessione e il consuntivo è di 163,6 milioni di vetture x km per un saldo di -1,6% rispetto al 2021».

MOBILITÀ DOLCE

Sempre secondo Roma Servizi, le limitazioni imposte nel periodo Covid hanno accelerato l’incremento della cosiddetta “mobilità dolce”, quella fatta con biciclette, con o senza ausilio elettrico, e con i monopattini. «L’emergenza sanitaria ha stimolato il potenziamento delle misure di mobilità dolce, in particolare sul sistema delle piste ciclabili e degli incentivi all’acquisto di veicoli compatibili con il modello di mobilità sostenibile». Provvedimenti che hanno generato un cambiamento «interessante verso la modalità pedonale, ciclabile e con monopattini elettrici. La risposta dell’Amministrazione Capitolina è stata quella di accelerare l’importante programma di potenziamento della rete ciclabile contenuto nel Piano Urbano della Mobilità sostenibile, che prevede la realizzazione di 240 km di nuove piste e la realizzazione del Grande Raccordo Anulare delle Bici (il Grab), 45 km di pista ciclo-turistica che si sviluppa come un anello per il raccordo e il collegamento con il resto della rete ciclabile». I risultato è che la rete di ciclabili della città nel 2022 è giunta a 320 km di lunghezza «di cui l’85% con infrastrutture fisse e il 15% “in segnaletica” sulla sede stradale», ovvero semplicemente con un po’ di vernice spruzzata sulla strada come sulla Prenestina o sulla Tuscolana.

LO SHARING

Di riflesso, è salito e di molto il ricorso di romani e turisti alla mobilità in condivisione, lo sharing: «Il 2022 ha registrato un elevato incremento anche dell’offerta di Sharing Mobility con una molteplicità di operatori (privati e pubblici) che assicurano la possibilità di scegliere un’alternativa sostenibile e condivisa per gli spostamenti quotidiani. In particolare a Roma sono presenti servizi in sharing per auto, biciclette, scooter e monopattini, con 19 operatori privati che rendono disponibile una flotta di quasi 30mila veicoli (dei quali 14.500 monopattini)».