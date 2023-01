Venerdì 13 Gennaio 2023, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 21:18

«Mi hanno ingannata». Truffa su Vinted, il popolare sito di vendita online. Una ragazza ha denunciato su Tiktok di aver comprato una borsa Dior dal valore di 2500 euro, ma poi si è accorta che era falsa. "happycactus_shop", questo il nome dell'account, ha raccontato quanto le è accaduto in diversi filmati caricati sul social. In particolare ha spiegato come ha comprato il lussoso accessorio a un prezzo molto inferiore a quello di listino, ovvero 500 euro. E perché non si era insospettita? «Su Vinted succede che molte persone vendano degli oggetti che non usano più». Quando però le è arrivato il pacco a casa ha iniziato ad avere i primi dubbi: a partire dallo scontrino.

Truffa online sulle carte Pokèmon: intascavano il denaro dai collezionisti e sparivano

Truffa su Vinted, borsa Dior falsa: i dubbi sullo scontrino

Non solo il pacco in cui era imballata la borsa non sembrava fatto bene. Ma c'era anche un altro particolare che ha lasciato perplessa la ragazza. «Lo scontrino era su carta non termica». La ricevuta fiscale riportava la dicitura del negozio di Roma della Dior di piazza di Spagna, con segnato il prezzo di 2500 euro. Come per far intendere che fosse stata comprata lì. Ma la ragazza non ci crede: «Ci sono anche altri indizi che mi hanno portato a capire che fosse falsa: come la mancanza del numero di serie in un punto specifico». Per il resto sembra perfetta. E l'acquirente dice di essere anche soddisfatta. Solo che il venditore la continua a chiamare.

Il video e le continue chiamate

«Firma la ricevuta di acquisto». Sono questi i continui messaggi che la ragazza che ha denunciato la truffa continua a ricevere sul suo cellulare dal venditore dopo aver sollevato dubbi sull'autenticità della borsa. «Mi continua a scrivere in privato». Ora ha attivato la procedura prevista da Vinted per i casi di falso e sta procedendo a recuperare la somma. «Il venditore mi ha chiesto anche altri soldi per il bambino all'ospedale». Non è stato per lei possibile rintracciare chi ha inviato il pacco, spedito dalla Germania.

I commenti

«Ma come sei potuta cadere in un tranello del genere? La borsa costava troppo poco!», commenta un utente. La ragazza, però, sottolinea come sul sito è possibile incontrare delle occasioni di persone che vendono oggetti che hanno comprato e non usano. «A me è successo diverse volte», aggiunge un'altra persona.

Cos'è Vinted

«Dai una seconda vita ai vestiti che hai amato e guadagna vendendo i capi che non usi più». Così il sito di vendita online Vinted descrive il proprio obiettivo. L'azienda è stata creata nel 2008, a Vilnius, la capitale della Lituania. Se prima era dedicato solo alla vendita di abbigliamento femminile, poi si è ampliato a bambini e uomini. Sono ammessi anche libri, giocattoli per bambini, articoli per la casa e per animali. Chi lo usa principalmente sono i francesi: dei 30 milioni di membri dichiarati, 12 milioni sono in Francia. Quanto vale la startup? Un miliardo di dollari.

Cosa fare in caso di raggiro

Si chiama Protezione Acquisti. Con questo servizio gli acquirenti sono protetti nel caso in cui l'articolo acquistato arrivi: danneggiato, diverso da quanto promesso o non arrivi proprio. Nei primi due casi, compresa quindi la truffa, l'utente deve segnalare a Vinted eventuali problematiche entro due giorni da quando l'ordine è arrivato. Sarà poi aperta una controversia che la piattaforma valuterà, con le prove portate dalle parti. Quando si attiva la procedura? Solo se l'utente che effettua l'ordine paga una commissione fissa di 0,70€ e il 5% del prezzo dell'articolo. Così sarà tutelato in caso di problemi. Per questo motivo, spesso, i truffatori propongono di concludere il pagamento al di fuori di Vinted.