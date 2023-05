La truffa della ruota bucata, nuovo raggiro a Roma: una donna si lascia distrarre e viene derubata

La ruota a terra e un uomo amichevole confondono una donna appena uscita da un supermercato sulla Prenestina, quello che sembrava un gesto gentile si trasforma in un inganno. La signora C.U. aveva appena fatto la spesa, una volta tornata alla macchina ad aspettarla c’era un'amara sorpresa. «Ho subito notato la ruota dell’auto a terra, così sono salita in macchina dopo aver sistemato la spesa nel portabagagli». La signora stava per prendere il cellulare dalla borsa quando ha sentito bussare al frinestrino. «Nemmeno il tempo di metabolizzarlo ed è spuntato un ragazzo chiedendomi cosa fosse accaduto alla ruota e se avessi bisogno di aiuto. Sono scesa e ci siamo messi a parlare, mi ha raccontato che anche a lui era capito sempre in un parcheggio. Devo dire che la cosa mi sembrava abbastanza strana e non capivo perchè qualcuno avrebbe dovuto danneggiarmi la macchina. Se fosse stato qualcuno che cel’aveva con me sarebbe stato meglio farlo di notte e sotto casa mia». Dopo pochi minuti il ragazzo ha tagliato il discorso, dicendo alla donna che aveva un appuntamento e che doveva scappare. Quando è salita nuovamente in auto per chiamare qualcuno che la aiutasse si è resa conto che qualcosa non andava.

«Volevo prendere il cellulare per chiamare mio figlio così mi sono accorta che le cose che avevo in borsa erano sul sedile, qualcuno ci aveva frugato dentro.

Mancavano i contanti che in tutti erano circa 90 euro e il cellulare, i documenti erano ancora dento il portafoglio, forse non interessavano». La signora era senza parole, probabilmente l'uomo di poco prima era un complice di chi l'ha derubata, solitamente infatti truffatori del gennere agiscono in due, uno distrae la vittima mentre l'altro fa il resto. «Mi sono sentita presa in giro e mi sono arrabbiata anche con me stessa per essermi lasciata confondere». Oltre al furto e all'amarezza alla signora resta l’auto da aggiustare.