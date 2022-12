Treni Roma-Napoli, ritardi oltre 120 minuti: investita una persona sui binari a Casoria

Dalle ore 16:40 sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e Napoli-Salerno Linea Monte Vesuvio, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Casoria per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. I ritardi sono arrivati oltre i 120 minuti e i disagi sono andati avanti anche oltre le 19:30. Solo alle 19:50 è stato segnalato una graduale ripresa del traffico.

Nodo di Napoli e linea Napoli-Roma AV: circolazione sospesa nei pressi di Casoria per accertamenti dell’autorità giudiziaria. https://t.co/gOStxTbJAd — ViaggiaTreno (@ViaggiaTreno) December 7, 2022

Le informazioni per i viaggiatori

I treni InterCity e Regionali possono essere instradati su itinerari alternativi e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Alta Velocità da Roma a Napoli possono subire variazioni di percorso registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Alta Velocità da Napoli a Roma possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Il treno FR 9533 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) viaggia con un ritardo di 118 minuti.

Il treno FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) - Milano Centrale (21:00) viaggia con un ritardo di 66 minuti.

Il treno FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri in partenza da Napoli Afragola:

• diretti a Roma Termini, Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) - Milano Centrale (21:00) in partenza da Napoli Afragola alle ore 16:39 e in arrivo a Roma Termini alle ore 17:40, Bologna Centrale alle ore 19:53 e Milano Centrale alle ore 21:00.

• diretti a Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno FR 9674 Napoli Centrale (20:30) - (23:20) in partenza da Napoli Afragola alle ore 20:42 e in arrivo a Firenze alle ore 23:20.

• diretti a Reggio Emilia AV possono utilizzare il treno FR 9592 Salerno (17:53) - Milano Centrale (0:05) in partenza da Napoli Afragola alle ore 18:56 e in arrivo a Reggio Emilia alle ore 23:13.

Il treno FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23) viaggia con un ritardo di 98 minuti.

Il treno oggi non ferma a Napoli Afragola.

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia da Napoli Centrale.

Il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23) oggi non ferma a Napoli Afragola.

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia da Napoli Centrale.