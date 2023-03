Guasto alla linea ferroviaria, treni in ritardo fino a 90 minuti tra Roma e Nettuno

Ritardi per i treni questo pomeriggio a Roma. Un guasto tra Roma Casilina e Torricola ha comportato diversi problemi per i passeggeri. Trenitalia fa sapere in una nota che alle ore 15.25 è ripresa la circolazione sulle linee Roma-Cassino e Albano/Frascati/Velletri, interrotta dalle 12 di questa mattina. Rimane però ferma un'altra linea: è quella della Roma-Formia/Nettuno, dove è attivo un servizio sostitutivo di autobus.

[AGG] 🚄 #Treni Nodo di Roma accertamenti tecnici alla linea elettrica tra Roma Casilina e Torricola



⛔Linea Roma - Formia/Nettuno Circolazione SOSPESA dalle 12:00



🔴Linee Roma – Frascati/Albano/Velletri e Roma ritardi fino a 90', variazioni e cancellazioni.#Luceverde #Lazio — Luceverde Infomobilità (@LuceverdeInfo) March 27, 2023

Ritardi sui treni a Roma, le linee con maggiori disagi

I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti, subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Roma e Ciampino e tra Roma e Campoleone.