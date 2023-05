Trekking urbano sull’Aniene: il 28 maggio escursione nell’Agro tiburtino tra edifici medievali e paesaggi fluviali

Alla scoperta del basso corso dell’Aniene con il percorso di trekking urbano compreso tra il ponte di Tor Cervara e la torre di Sant’Eusebio: è la proposta del VARA, Valle Aniene Rete Associazioni, che domenica 28 maggio organizza una visita gratuita con partenza alle ore 9.30 e rientro previsto alle ore 16. L’escursione, gestita da guide e volontari della Rete Valle Aniene e di Federtrek, prevede diverse tappe tra natura e storia per un totale di 4 chilometri, con soste presso i monumenti medievali disseminati lungo le sponde del secondo fiume della capitale e in alcuni dei più suggestivi lembi di campagna romana rimasti ancora integri e non urbanizzati.

“Percorreremo strade con scarso flusso automobilistico come via Gerano, via del casale Cavallari, via Bona e attraverseremo un ardimentoso ponte dalla struttura a reticolo costruito intorno agli anni Sessanta sul Gra, proseguendo poi per una sterrata ornata da pioppi e salici secolari – spiega Luigi Tuilia, presidente del VARA -. Dopodiché ci immergeremo in un corridoio verde risparmiato dai complessi industriali sino ad arrivare alla torre medioevale di Sant’Eusebio, sito che dal 2021 è entrato a far parte delle Dimore storiche italiane. Qui a fine passeggiata verrà offerta una piccola degustazione del pane di Vicovaro e di marmellate della valle dell’Aniene, per una merenda in pieno stile contadino”.

Il percorso è una delle tappe del ‘Cammino dell’Aniene’, serie di itinerari lungo il fiume romano ideato proprio dal VARA e inserito nell’ambito delle attività dei cosiddetti Contratti di fiume, di cui questa associazione è uno dei membri fondatori per l’Aniene.

“Le attività della nostra rete prevedono formule di educazione ambientale e informazioni storiche, nonché attività ecologiche e di bonifica attraverso la frequentazione e l’organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione e miglioria degli spazi fluviali e delle rive – aggiunge il presidente Luigi Tuilia -.

Per questo ci avvaliamo della collaborazione e della sinergia con altre associazioni ed organizzazioni di volontari, esperti e ricercatori che presidiano e studiano i territori attraversati dall’Aniene”.