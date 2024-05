Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:40

Ancora un incidente sulle strade della Capitale. Ieri pomeriggio un 12enne in bicicletta è stato investito in via del Casale Agostinelli, a Morena, da una Hyundai i10, guidata da un uomo di 86 anni. Diversi i traumi riportati dal 12enne, per il quale si è reso necessario il trasporto in eliambulanza al policlinico Gemelli in codice rosso. Tra questi diverse fratture al volto e al naso. Non sembrerebbe in pericolo di vita, ma è stato comunque ricoverato in terapia intensiva pediatrica per essere tenuto sotto osservazione.

L’uomo alla guida della city car si è fermato a prestare soccorso ed è stato trasportato anche lui in ospedale, al policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto ad alcol e drug test. Non solo, l’anziano sembra infatti soffrire di patologie importanti a livello cardiaco, di qui gli accertamenti, a livello precauzionale, sul suo stato di salute, per scongiurare che lo choc possa aver peggiorato le sue condizioni.

I RILIEVI

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza del civico 147 di via del Casale Agostinelli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per stabilire le esatte dinamiche dell’incidente. Sembrerebbe che l’anziano stesse percorrendo la via in cui è avvenuto lo schianto, mentre il giovane veniva dalla vicina via Scalea. È probabile che quest’ultimo si sia immesso sulla strada e che l’86enne non abbia fatto in tempo a frenare, trovandolo all’improvviso davanti a sé. Ma sono tutte ipotesi che gli agenti stanno verificando.

