Fiumicino, riparte la linea 7/A

«Da lunedì 5 novembre, la linea 7/A del trasporto pubblico locale tornerà a svolgere il percorso ordinario, senza più deviazioni. È stato infatti revocato il divieto temporaneo di transito che la Città Metropolitana aveva imposto su via Castel Sant' Angelo per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate di peso ». Lo comunica il Comune di Fiumicino, dopo le forti richieste da parte dei cittadini di ripristinare il collegamento pullman .

Le fermate saranno le seguenti: via delle Pertucce (capolinea) - via di Tragliatella - via del Casale di Sant'Angelo - via di Tragliata - via Pasquini - Largo Formichi - via Pasquini - via di Tragliata - via del Casale di Sant'Angelo - via Aurelia - piazza SS. Filippo e Giacomo (capolinea)». lo comunica il Comune di Fiumicino in una nota © RIPRODUZIONE RISERVATA