«Un’idea folle e completamente lontana dalla realtà». È lapidario Giorgio Simeoni, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, presidente della Commissione Giubileo della Pisana e componente della Commissione Affari Istituzionali, Enti Locali e Partecipazione. «Analizzando nel dettaglio il progetto della TVA non può che emergere contrarietà verso quest’opera per una serie di criticità meritevoli di ascolto da parte dell’amministrazione», dice ancora.

L’OPERA

Le criticità di cui parla Simeoni sono quelle relative al progetto del Comune, spinto dalla lobby pro tram e da un certo ambientalismo di maniera humus di una certa sinistra, di realizzare una linea tranviaria da Termini (palazzo Massimo) al Vaticano (piazza Risorgimento) e all’Aurelio (piazza Giureconsulti), la Tva, appunto. In totale, il Comune vuole spendere 294 milioni di euro, 120 milioni di fondi Pnrr e 174 di soldi del ministero dei Trasporti, per costruire in totale 8,9 km di binari (8,2 fra il capolinea di Termini e quello di piazza Giureconsulti, più altri 770 metri per la diramazione fino a piazza Risorgimento), con 18 (o 19, dipende da quale documento si consulta) fermate più i tre capilinea. Nelle previsioni del Campidoglio i cantieri verrebbero aperti ad aprile 2024, sospesi a novembre 2024 per non avere interazioni con i pellegrini dell’Anno Santo, riaprirlo a gennaio 2026 per poi concludere tutto a febbraio 2028 e iniziare a far girare i tram a marzo 2028.



TUTTI CONTRO

A parte la lobby filotranviaria, l’elenco dei contrari all’opera è lunghissimo: residenti, commercianti e albergatori, che hanno avviato una raccolta di firme contro l’opera. Poi, l’ex sindaco Francesco Rutelli; l’ex comandante dei vigili urbani, Antonio Di Maggio; l’ex comandante dei vigili del fuoco di Roma e provincia, Luigi Abate; il presidente nazionale di Sis 118, Mario Balzanelli; il segretario regionale della Società di Medicina d’Urgenza (Simeu), Giulio Maria Ricciuto. Poi, dalle associazioni delle due ruote ai sindacati di polizia, vigili urbani, pompieri, taxi, operatori sanitari, docenti di ingegneria, storici e archeologi.



LE CRITICITÀ

«Leggendo le carte, ci sono almeno tre grandi questioni che il progetto non affronta proprio, sottovalutandole», spiega Simeoni: «sui rifiuti, visto che non ci sono aree per la raccolta dei ritiuti, come si prevede di cambiare il percorso della municipalizzata evitando interferenze e, quindi, ingorghi con il passaggio del tram? Sul carico e scarico merci, già oggi svolto in condizioni di illegalità acausa della mancanza di parcheggi sia su Via Nazionale che su aree limitrofe, viene da chiedersi, ovviamente, se la nuova linea non causerà ulteriori problemi a chi svolge questo lavoro pesante. Poi, emergono, lungo tutto il tracciato difficoltà innumerevoli relativi alla coabitazione fra trasporto pubblico e sistema privato che potrebbero portare a dei tappi ingestibili sull’intera tratta» dice ancora Simeoni riferendosi sia all’asse Termini/Repubblica che a via IV Novembre e a lungotevere in Sassia.



LE INTERFERENZE

Nelle ultime settimane, altre voci autorevoli avevano evidenziato i problemi di interferenza mai analizzati nel progetto fra la piena accessibilità dei mezzi di pompieri e questura con il tram su via Nazionale e quelli delle ambulanze che devono accedere al Santo Spirito in Sassia dato che i binari sono stati disegnati proprio davanti l’ingresso del pronto soccorso. Mancanze anche di dialogo e trasparenza: né l’Ospedale e la Asl, né questura e pompieri sono stati ammessi alla conferenza di servizi preliminare. E l’opera non è stata sottoposta al Consiglio superiore dei Lavori pubblici.



«È doveroso quindi rilevare che, oltre alla contrarietà evidenziata, ne sono emerse innumerevoli che non possono essere frutto di una allucinazione collettiva e che meritano di essere confutate. In caso contrario, sarebbe necessario rivedere un’opera pensata per il Giubileo del 2000 e non rimodulata per lo stesso evento ma svolto 25 anni dopo con tutti i cambiamenti del caso», conclude Simeoni.