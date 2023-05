Giovedì 4 Maggio 2023, 10:01

Una sola linea di tram (la 2) in funzione a pieno regime, un'altra (la 14), unificata con la 5 a causa di cantieri di rifacimento del manto stradale. Il tram 8 fermo dallo scorso luglio (e probabilmente fino al prossimo autunno), il 3 dimezzato da tempo immemore: viaggia su binari solo tra Porta Maggiore e Valle Giulia. La linea 19, in questi giorni, è alla prese addirittura con una doppia limitazione: in largo Preneste (per lavori in via dei Castani) e in piazza delle Cinque Giornate (per un guasto a un cavidotto). In attesa dei cantieri che la potenzieranno (con i nuovi percorsi da realizzare nel giro dei pochi anni), la rete tranviaria resta uno dei punti critici del trasporto pubblico cittadino. Il Campidoglio punta decisamente sul trasporto in superfice, utilizzando risorse che arrivando da diversi capitoli, dal Pnrr al Giubileo. Nel frattempo, ci si arrangia come si può, tra lavori di manutenzione, guasti e mezzi vecchi: gli ultimi tram a entrare nella flotta a disposizione della municipalizzata del trasporto pubblico romano furono i 52 Fiat 9200 arrivati per il Giubileo del 2000. Nel frattempo, però, sui binari romani continuano a circolare quaranta Tas (tram articolato Stanga), realizzati dall'ufficio meccanica Stanga di Padova, consegnati nell'ormai lontano 1948.

GLI INTERVENTI

Da ieri è partita la seconda fase dei lavori di manutenzione sui binari di via Marmorata, dove passa il tram 3. È chiuso al transito l'incrocio di via Marmorata con via Galvani, con la deviazione delle linee di autobus 718 e 719 (provenienti da piazzale dei Partigiani) e 775 (proveniente da piazzale Ostiense). I bus percorrono, da Porta San Paolo, via Persichetti, via del Campo Boario, via Zabaglia e via Galvani. Fino a domani, per il rifacimento del manto stradale in via dei Castani, la linea 19 come detto limita il servizio a largo Preneste, mentre la linea 5 viene unificata con la 14 in una sola linea (denominata 514) tra Termini e viale Palmiro Togliatti. Nella tratta largo Preneste-piazza dei Gerani, invece, è stato messo in strada un servizio bus sostitutivo, denominato 519. Risultato: linee di tram interrotte e qualche disagio per gli utenti.

LA SITUAZIONE

Sul tracciato del tram 8 si stanno rinnovando sei chilometri di linea, con la sostituzione integrale di rotaie, traverse, deviatoi e scambi e il risanamento della massicciata lungo l'intero tragitto. L'intervento coinvolge anche la linea 3 - il cui percorso è in parte comune con la 8 - attualmente sostituita da navette nel tratto compreso tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore. Il principale problema affrontato in corso d'opera è quello delle forniture: l'approvvigionamento dei materiali necessari ai lavori è stato più difficoltoso del previsto, a causa della difficile congiuntura internazionale, rallentando fortemente le operazioni. Per rivedere i mezzi in circolazione sulla linea 8 bisognerà attendere settembre, mentre è difficile fare previsioni per il ritorno della 3 sull'intero tragitto.

IL PIANO

Il Campidoglio prevede di realizzare quattro nuove linee nei prossimi anni. Per il Giubileo, però, ne sarà pronta (parzialmente) soltanto una: la Tva (Termini-Vaticano-Aurelio), nella tratta che collegherà la principale stazione ferroviaria della Capitale con piazza Venezia, attraverso piazza della Repubblica, via Nazionale e via IV Novembre. La tranvia, negli anni successivi, proseguirà per la stazione di San Pietro, fino al capolinea di piazza dei Giureconsulti. Tempi più lunghi, invece, per le altre: se si proverà a chiudere entro il 2025 il collegamento su binari tra la stazione Tiburtina e il Verano, se ne parlerà nel 2026, invece, per la linea che percorrerà viale Palmiro Togliatti, collegando la stazione della metropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con quella di Subaugusta (linea A). L'ultimo progetto a essere realizzato sarà quello del tram Termini-Giardinetti, che sostituirà l'attuale ferrovia urbana, con successivo prolungamento fino a Tor Vergata.