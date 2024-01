TorVergata, aprono le selezioni del Master della Comunicazione e dei Media: requisiti e come fare domanda

Al via ufficialmente i colloqui di selezione per accedere al Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media a.a. 2023 -2024 dell’Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia, diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia e di cui Il Messaggero è media partner, che giungerà così alla sua XXII^ edizione. I prossimi appuntamenti online per i colloqui saranno il 14 febbraio ore 10.00 e il 25 marzo alle ore 10.00.

Le lezioni cominceranno il 4 aprile prossimo.

Delle centinaia di studenti formati nel corso degli anni, il 27% lavora oggi nella comunicazione; il 17% nel marketing; il 12% nella produzione o nella redazione di programmi TV; il 7% nelle relazioni con la stampa; il restante 37%, invece, ha trovato un ruolo in campi come web, amministrazione e controllo, produzione cinematografica, editoria, commerciale, consulenza anche legale.

Questo dimostra che in un epoca dominata da tematiche di marketing e comunicazione come social media e metaverso, innovazione digitale e nuove tecnologie, condivisione e co-creazione, branding e piattaforme di intelligenza artificiale diventa cruciale formarsi in maniera integrata anche su materie come accounting, tecnologie e processi produttivi, diritto d’autore, dell’informazione e all’informazione, antitrust e privacy, pubblicità ingannevole e comparativa, concorrenza sleale, sponsorizzazione e advertising, app e IA, user experience e user interface, format televisivi brandizzati, regole di governo dell’industria dei media, multicanalità, lobbying.

Il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, nella formula phygital e blended language italiano e inglese, si propone come una opportunità per analizzare, valutare e dirigere le attività di comunicazione tradizionale e innovativa in qualunque organizzazione (privata, pubblica, profit e non) e le attività manageriali e di marketing delle imprese che agiscono in tutti i settori industriali con particolare riferimento al mercato, anche digitale, dell’informazione, della comunicazione, dei media e dell’entertainment.

Vari i moduli e le tematiche con cui, tra lezioni, laboratori e workshop con docenti e addetti ai lavori, si cimenteranno gli iscritti al corso: Caratteri nazionali e internazionali dell’Industria della Comunicazione e dei Media, strategie e attività di marketing e comunicazione offline e online, economia e regolamentazione, analisi economica per le decisioni e valutazione dei progetti e meccanismi di finanziamento.

Simonetta Pattuglia, Prof.ssa di Marketing, Comunicazione e Media, Direttrice del Master in Economia

e Management della Comunicazione e dei Media, Università di Roma Tor Vergata dichiara che: “L’edizione in corso – che rappresenta il concreto passaggio fra la quarta rivoluzione industriale di internet e la quinta caratterizzata dall’Intelligenza Artificiale che stiamo cominciando ad applicare in tutti i settori produttivi – ha realizzato, per i nostri studenti e le nostre studentesse, un momento di grande maturazione tematica e applicativa. In un mondo sempre più caratterizzato dalla convergenza mediale di imprese e persone, brand, prodotti e servizi sulle piattaforme digitali, il nostro Master si è posto come momento fondamentale della formazione dei giovani o dell’aggiornamento degli executives, per dare una visione integrata delle funzioni del marketing e della comunicazione alla luce delle nuove tecnologie. Abbiamo superato il punto di svolta in cui l’intelligenza artificiale e tutte le sue implementazioni hanno cominciato a generare una nuova rivoluzione tecnologica, economica e sociale che impatta e impatterà sempre più in tutti i settori. E’ a questo punto che sopraggiunge il nostro Master, quale hub formativo e professionalizzante, in grado di porre sul mercato pregiatissime risorse umane adatte al mondo in profondo cambiamento".

GLI OBIETTIVI DEL MASTER

Il Master è un prodotto di alta formazione, con attribuzione di crediti e titolo legale e circa 500 ore di vita d'aula, ricerca (entrambe istituzionali e su committenza), eventi (istituzionali e in partnership) e pubblicistica.

formare professionisti e dirigenti capaci di affrontare le tematiche economiche, manageriali, giuridiche e tecnologiche nelle organizzazioni (private, pubbliche, profit e non) che agiscono nel mercato anche digitale della Comunicazione, dei Media e dell'Entertainment come di tutte le altre Industries;

realizzare corsi di addestramento, seminari di approfondimento, affiancamento alle attività di learning by doing ed ogni tipologia di e-learning, in collaborazione con le industrie private e le altre organizzazioni operanti nella produzione, nella distribuzione e nel controllo dei mercati in cui si trasferiscono informazioni;

allargare la ricerca universitaria e su committenza e le attività didattiche realizzate dal Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” sull’Economia, il Management e il Marketing di tutti i Settori industriali con particolare riferimento alla gestione dell’industria della Comunicazione, dei Media e dell'Entertainment;

creare un sistema di rapporti stabili, anche finalizzato al placement, con le Industrie private, le Amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni non profit che agiscono nel mercato anche digitale della Comunicazione, dei Media e dell'Entertainment.

LE STATISTICHE DELL’EDIZIONE IN CORSO

Gli studenti dell’attuale edizione come sempre compongono un gruppo eterogeneo per quanto riguarda fattori come età e laurea di provenienza: il 61% degli iscritti ha tra i 21 e i 25 anni; il 31% tra i 26 e i 30 e il restante 8% è over 30 in una logica di fertilizzazione incrociata e scambio intergenerazionale, a simulare gli ambienti di lavoro sempre più compositi e variegati.

Il 29% degli studenti proviene da facoltà di Economia; un altro 29% da facoltà del mondo della Comunicazione; seguono i laureati in Scienze dell’Informazione (21%), quelli in Lingue (14%) e in altre facoltà come Medicina, Archeologia e Architettura (7%).

Per quanto riguarda l’occupazione pre-immatricolazione, l’85% è junior e il 15% senior (executive).

SEMINARI WORKSHOP E LABORATORI

Nell’ambito delle 500 ore di vita d'aula e di lavoro comune, il Master conta anche 6 seminari per un totale di 60 ore di formazione tematica sul campo, 12 Workshop operativi con manager aziendali per un totale di oltre 150 ore di formazione progettuale applicata e 6 laboratori professionalizzanti per un totale di 48 ore di formazione pratica.

ALCUNI PARTNERS

TIM, Eikon Strategic Consulting, EGA Worldwide – Congresses & Events, Mc CANN WORLDGROUP, Key4Biz, Rai Cinema, BNL-BnpParibas, ANICA, Agol, SIM-Società Italiana Marketing; fra gli Event Partner Vodafone, Birra Peroni, Fiera di Roma, Alet, Justbit, Roma Web Fest, Archi’s Comunicazione. Il NETWORK del Master, ossia le aziende che sistematicamente selezionano frequentanti, conta più di 400 realtà aziendali di livello nazionale e internazionale.

“Con questo Master, e con le prestigiose realtà aziendali che lo accompagnano da ventidue edizioni e tutte quelle che vi si sono aggiunte strada facendo, frequentanti ed imprese trovano un’interessante piazza di scambio di conoscenza e di placement, nel segno di una codifica sempre aggiornata delle skills hard e soft tipiche delle nuove professionalità. Coaching, scouting, selezione diretta e immissione del mondo del lavoro assicurano ogni anno un placement del 100% - conclude Simonetta Pattuglia Prof.ssa di Marketing, Comunicazione e Media, Direttrice del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, Università di Roma Tor Vergata. Ciò sta a dimostrare la riuscita longeva di una felice formula, che combina sapientemente pratica e teoria con un giusto mix di docenti manager e docenti accademici a costituire una faculty molto affiatata e autorevole”.

Per tutti i dettagli sul Master e sui requisiti di ammissione consultare il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/didattica/sezione/economia_e_management_della_comunicazione_e_dei_media