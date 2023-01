Roma, Tor Bella Monaca si mobilita con una fiaccolata per l'aggressione ai carabinieri avvenuta giovedi scorso

Tor Bella Monaca si mobilita con una fiaccolata il 9 gennaio per essere vicini ai carabinieri e alle forze dell’ordine aggrediti alle 21 del 5 gennaio in via Scozza nei pressi di via Santa Rita da Cascia. La partenza del corteo sarà dal luogo dell’aggressione nei pressi di in via Santa Rita da Cascia con arrivo nelle adiacenze della stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca, in via Domenico Parasacchi. «L’aggressione ai danni dei due carabinieri, incaricati della scorta di una cittadina di Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia, non può essere trascurata - dice il presidente del VI municipio Nicola Franco - Il Governo e i Ministeri della Difesa e dell’Interno prendano atto che questo è un territorio da considerare diversamente dal resto di Roma: occorrono maggiori Forze dell’Ordine. Per questo, e per mostrare solidarietà all’Arma tutta, il Municipio VI si mobiliterà insieme a tutte le realtà territoriali. Spero vivamente che a questa fiaccolata, partecipino tutte le associazioni, tutte le sigle sindacali, tutte le forze politiche e tutte le forze sociali presenti sul territorio, compreso il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. I venti minuti di follia di 6 ragazzi che litigavano è iniziata quando una pattuglia giovedì scorso all'ora di cena si era fermata per sedare una rissa. «Ve ne dovete andare. Vi ammazzo» e poi giù parolacce, calci e pugni». La rissa si è trasformata in aggressione. Una violenta "aggressione" contro una pattuglia dei carabinieri con calci, pugni, schiaffi e anche di un tentativo di investimento. Poi sono giunti i rinforzi, e sono stati tutti tratti in arresto. Al momento le accuse sono violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Per la cronaca il tutto è avvenuto a pochi metri dall’abitazione di Tiziana Ronzio, la paladina antimafia del quartiere presidente dell’associazione Torpiubella.