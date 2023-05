Due colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte in viale dell'Aeronautica, a Tivoli terme. A chiamare i carabinieri sono stati i residenti, svegliati dagli spari. Sul posto due bossoli calibro 9 ma nessun ferito né danni. Indagini sono in corso per accertare la dinamica e i responsabili.

