Potrebbe allungarsi, e di molto, la lista delle vittime dell'ex prof di religione accusato di aver abusato di ragazzini approfittando di campi scuola e gite. Le violenze finite nel mirino degli inquirenti per ora sono quattro. Per questo il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, ha lanciato un appello: «Abbiamo la ragionevole convinzione che ci siano stati altri casi. C'è un ragazzino che, divenuto maggiorenne, che ha avuto il coraggio di rompere quello che ci è apparso come un muro di omertà. Ci attendiamo che altri lo facciano. Denunciare significa salvare altri bambini». Ed ecco il profilo tracciato nell'ordinanza del gip: «Già insegnante di religione e dirigente di un istituto superiore della zona di Tivoli con diversi incarichi si all'interno della struttura ecclesiale che nell'ambito di un'associazione religiosa che si occupa di minorenni, realizzava le violenze di cui è gravemente indiziato anche utilizzando il rapporto di empatia che creava con i minorenni, acquisendo la fiducia delle famiglie che frequentava come un intimo amico dimostrandosi prodigo e generoso».

Insomma «un uomo impossibile da odiare, un secondo padre, una persona conosciuta e ben voluta da tutti, capace di comprare il silenzio delle vittime con regali costosi, ma anche con l'ascolto, con la comprensione, con parole adatte a consolare dalle angosce dell'adolescenza. Le prime segnalazioni, rimaste ferme nell'ambiente religioso e mai pervenute all'autorità giudiziaria, risalirebbero al 2019. Nel 2021 altre hanno portato alla sospensione da tutti gli incarichi "per motivi di salute e famiglia"». Tanto che l'ex prof avrebbe poi cercato e trovato lavoro in una casa famiglia per minori disagiati di Roma dove sarebbe successivamente emerso il quarto caso. Solo a marzo del 2023, dopo la denuncia di una vittima diventato maggiorenne, è partita l'indagine dei poliziotti di Tivoli, coordinati dal pm Arianna Armanini, che nei giorni scorsi ha portato alla misura di custodia cautelare. Una violenza subita più volte tra il 2016 e il 2020. Così sono venuti fuori quattro casi.

«Le vittime, abusate - spiegano dalla procura di Tivoli - in contesti indipendenti, hanno fornito descrizioni analoghe su quanto accaduto, in epoche e luoghi diversi, anche in campi scuole tenuti dall'associazione religiosa nella quale l'indagato ricopriva un incarico apicale. Anche i ruoli svolti in ambito ecclesile e l'insegnamento della religione hanno agevolato la commissione dei reati contestati. La revoca di tutti gli incarichi, non nota all'autorità giudiziaria, non ha impedito all'indagato di divenire educatore presso una casa famiglia della Capitale dove è stato contestato un ulteriore episodio di violenza». L'appello a denunciare è arrivato anche dalla dirigente del commissariato di Tivoli, Paola Pentassuglia: «Ci attendiamo di trovarci una fila sotto il nostro ufficio di quelle vittime che finora non hanno avuto il coraggio di denunciare». A disposizione anche lo sportello ascolto della procura dedicato alle vittime di violenza che, per tutte le informazioni, con psicologi e personale specializzato, risponde al numero 0774.451803