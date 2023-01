Tivoli, Parco Adriano: il comitato di quartiere difende il verde pubblico. «Contrari al progetto del Comune. È partita una raccolta firme»

«Passeggiare con il cane o rilassarsi sull’erba non sarà più possibile» tuona così il presidente Pino Belli del comitato di quartiere Parco Adriano contro la delibera di un progetto Comunale che coinvolge una tra le maggiori aree verdi di Tivoli. L’idea deliberata a novembre in Consiglio è quella di una zona polivalente vicino via Luigi Begozzi, composta da un tre infrastrutture: un campo di calcio a cinque, uno da pallavolo, uno per il minibasket e una pista ciclabile a delimitare il tutto. Previsti anche grandi spogliatoi, servizi igienici e punti ristoro. Non ci sarà più spazio però per aiuole, fiori e ulivi che decorano la villa da circa 12 anni a spese dei cittadini.

Adriano, le stanze segrete per ammirare cielo e stelle nella splendida villa di Tivoli

«Da molto tempo abbiamo svolto un enorme lavoro di pulizia e manutenzione sul territorio senza chiedere mai un centesimo all’Amministrazione. Questa vicenda – prosegue Belli - ci sta particolarmente a cuore, perdere anche questo spazio sarebbe deleterio. Farà la fine di Parco Sogno di Malala abbandonato ormai da tutti. Siamo partiti con una raccolta firme e il 21 gennaio organizzeremo una manifestazione per cercare di opporci all’iniziativa». L’unanimità d’intenti dei residenti si fa sentire e le motivazioni non mancano. Con il potenziale inizio del cantiere infatti, non si perderebbe solo uno dei polmoni verdi della città ma andrebbero buttati per sempre tutti gli investimenti economici dei privati e l’impegno costante dei volontari che hanno reso l’area un piccolo angolo di paradiso. La richiesta sembra semplice: ascoltare almeno la voce di chi vive quotidianamente il quartiere, perché non saranno complici silenziosi dei futuri lavori.