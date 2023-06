Tessera onoraria all'arbitro Anthony Taylor, l'iniziativa dell'associazione Lazio Club Pomezia. È polemica

Tessera onoraria all'arbitro Anthony Taylor, vittima della "barbara aggressione dei tifosi giallorossi" al termine della finale di Europa League. Questa l'iniziativa dell'associazione Lazio Club Pomezia che sta facendo discutere. La Uefa, nel frattempo, continua a indagare su quanto accaduto dopo la partita.

Il messaggio

"L'associazione Lazio Club Pomezia "Primi della Capitale 1900 Guerino Gottardi" invita soci e tesserati per l'annuale festa di chiusura stagionale Martedì 6 Giugno ore 17:30 presso la sua storica sede sita in Via Boezio 96, Pomezia. Oltre agli eventi già calendarizzati, approvazione bilancio stagione 2022-23 e tesseramento soci stagione stagione 2023-24, per espressa volontà dei soci del club verrà simbolicamente elargita la tessera onoraria all'arbitro Anthony Taylor vittima della barbara aggressione dei tifosi giallorossi al termine della bella e entusiasmante finale di Europa League.

Taylor sotto indagine

A Roma si continua a parlare della finale di Europa League, e delle tante decisioni dubbie dell’arbitro Antony Taylor. La Uefa sta continuando le indagini per il post partita della Puskas Arena, analizzando le proteste dello Special One. Ma anche l’arbitraggio sarebbe sotto osservazione da parte del designatore.