Terremoto a Guidonia, scossa di magnitudo 3.1 avvertita in provincia di Roma

Una scossa di terremoto si è registrata oggi, 23 dicembre, alle 17.33 a Guidonia in provincia di Roma. Secondo i dati Ingv la magnitudo del sisma è di 3.1 e l'epicentro è localizzato a 10 km di profondità, a 3 km a sud est dal centro di Guidonia Montecelio.

La scossa è stata avvertita in maniera forte a Guidonia e Villanova di Guidonia (est di Roma), come testimoniano decine di post condivisi sui social nell'immediato dai residenti nel territorio interessato. "Lieve tremolio" è stato avvertito anche in zona Martellona e Roma est.

In aggiornamento