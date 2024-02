Termini, auto distrutte nel parcheggio: ancora degrado davanti alla stazione

A un passo dalla stazione Termini decine di auto parcheggiate con i vetri distrutti, i responsabili sarebbero dei malviventi in cerca di rubare. Nel parcheggio c’erano anche diverse auto di proprietà dei residenti, che sarebbero srmpre piu sconcerati dal degrado continuo e crescente. Secondo gli abitanti infatti negli ultimi giorni sarebbero moltissimi i furti registrati. Come testimoniato da A.C. la zona sta diventando sempre più pericolosa. «Quello delle auto deturpate è solo un piccolo esempio che testimonia la sutuazione che viviamo. Si potrebbeto fare video di questo tipo ogni giorno, per documentare ciò che siamo costretti a sopportare senza che nessuno muova un dito. Oltre a spaccare i vetri, c’è anche chi rovina di proposito le auto rompendo i tergicristalli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel quartiere girano molte persone in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze e con problemi mentali visibili, credo che non sia sicuro che continuino ad agire indistrubati. I controlli andrebbero intensificati e queste persone dovrebbero essere tolte dalla strada, purtroppo non sono soggetti innoqui». Nelle vie adiacenti la stazione purtroppo si respira un’aria pesante, la notte le persone hanno paura. Non mancano furti e aggressioni per pochio spicci e minacce verbali, le strade sono popolate da malviventi poco lucidi e da senzatetto che usano le strade come casa propria. I rifiuti sono disseminati a terra e i secchioni straripano, un clima degno di un bronx, dove regna l’anarchia a un passo da una delle stazioni princopali della Capitale.