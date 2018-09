Ladispoli, tentato incendio nel bosco di Palo Laziale. Il sindaco: «Aiutateci a sorvegliare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Qualche irresponsabile ha tentato di dare alle fiamme il bosco di Palo Lazial e solo grazie all'intervento di alcune persone è stato dato l'allarme prima che accadesse il disastro. È un atto gravissimo che ci induce a chiedere la collaborazione di tutti i cittadini di Ladispoli per difendere il nostro territorio». Così, in una nota, il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, che ha invitato la popolazione alla massima mobilitazione insieme all'amministrazione comunale. «Ieri dei teppisti ancora ignoti - afferma Grando - hanno tentato di appiccare il fuoco all'interno del bosco di Palo Laziale con il chiaro intento di distruggere l'oasi verde di Ladispoli che già lo scorso anno era stata attaccata dai piromani. Per fortuna il loro tentativo è stato sventato e le fiamme sono state domate. E' necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, ai quali lanciamo un appello. Tutti coloro che possono, sono invitati a sostenere a titolo di volontariato le iniziative di controllo e sorveglianza del territorio. Chiediamo ai cittadini di tenere gli occhi aperti, di sacrificare qualche ora del tempo libero per proteggere Ladispoli, segnalando immediatamente alle Forze dell'Ordine ogni movimento sospetto. Stiamo attivando nel palazzetto comunale di piazza Falcone un apposito ufficio dove raccogliere tutte le adesioni di chi desidera collaborare con l'amministrazione comunale per vigilare sui nostri tesori».