Temporale a Roma, è allerta meteo nel Lazio: dove e quando, le previsioni meteo di oggi e domani

Temporale su Roma. Il maltempo inaugura l'ultima settimana di novembre. Le previsioni non sono positive. Una forte perturbazione colpirà l'Italia entro le prime ore di martedì 28. Previste intense pioggie e nubifragi, con locali allagamenti su Lazio, Campania e Calabria. Andiamo a scoprire insieme quali sono le previsioni meteo e dove la pioggia cadrà più copiosamente, ma soprattutto quando.

Maltempo: perturbazioni in arrivo. Rovesci e nevicate anche a bassa quota. Le previsioni dei prossimi giorni

Quando arriva la pioggia, le previsioni di lunedì 27 novembre

Sulla città di Roma noteremo un nuovo peggioramento ad inizio settimana, per il transito di una nuova perturbazione a carattere più mite che porterà piogge anche moderate tra la serata di lunedì e martedì notte. Dopo una breve pausa di bel tempo mercoledì, nella seconda parte della settimana torneranno condizioni meteo piovose e con forti venti meridionali. Sui litorali settentrionali nubi sparse alternate a timide schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata. Queste le previsioni di oggi lunedì 27 novembre secondo 3bmeteo. L'orario in cui cadrà la pioggia? In base a meteoradar, dovrebbe iniziare intorno alle 20 per poi raggiungere il massimo alle 21.

Le previsioni di martedì 28 novembre

Martedì 28 novembre cieli molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge sulla Capitale. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata, fino a cieli poco nuvolosi in serata. Nello specifico sui litorali settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata; sui litorali meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

L'allerta meteo

L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un' allerta gialla dalla serata di domani, lunedì e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori centro-meridionali.