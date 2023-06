Martedì 27 Giugno 2023, 09:27

Troppe code in strada per aspettare un taxi. E il Campidoglio cala l'asso della doppia guida per fare in modo che ci siano contemporaneamente più auto in circolazione. Ma tutto suona come un ultimatum: l'adesione tra i tassisti è volontaria e, senza un'adeguata partecipazione, sarà necessario passare a nuove misure. Tra queste, l'aumento delle licenze che, almeno per il Giubileo, potrebbe tamponare l'emergenza. Da Palazzo Senatorio sono però ottimisti: puntano ai mille taxi in più in circolazione grazie al sistema della doppia guida. Ed è tra la categoria che c'è ancor più fiducia: un tassista su due dei 7.800 potrebbe aderire al programma lanciato da Roma Capitale per cercare di risolvere un problema (quello della mancanza delle auto bianche libere) che si sta aggravando in queste settimane.

La cronaca parla di lunghissime file alla stazione Termini, di interminabili attese al radiotaxi, di app che alla fine rispondono dicendo di essere spiacenti ma non ci sono al momento mezzi a disposizione per fare la corsa.

IL MODELLO

L'APPELLO

Il sistema della doppia guida già portato avanti a Milano va proprio nella direzione di trovare soluzioni a breve termine. In sostanza: possono usare la stessa auto più guidatori per allungare il servizio fino a 20 ore al giorno. Da ieri Roma Servizi per la mobilità ha inviato a tutti i tassisti le istruzioni per l'iscrizione tramite la piattaforma Taxi Web alla seconda guida. Manca un anno e mezzo al Giubileo del 2025 e dal Campidoglio non vogliono vedere file in banchina. Quella della doppia guida è un banco di prova: nel caso in cui si dovesse risolvere il problema non si aprirebbe la strada a nuove licenze. Ma se i disagi dovessero protrarsi questa potrebbe essere una strada inevitabile.

Il Comune lancia un invito chiaro alla partecipazione. «L'interlocuzione serrata tra la categoria e il Campidoglio ha portato a definire il sistema a doppia guida come una delle soluzioni per migliorare il servizio di trasporto pubblico non di linea - commenta l'assessore alla Mobilità del Campidoglio, Eugenio Patanè - È un'opportunità per tutti: per gli autisti, che svolgono quotidianamente questo lavoro in città, per i romani, che usano i taxi come sistema complementare al trasporto pubblico di linea, per i turisti, che preferiscono questa modalità per vivere al meglio il loro soggiorno. Invito i tassisti romani a cogliere quest'occasione aderendo al programma».

«Come dimostrato in altre città, eviteremo così le lunghe code alle banchine e le attese ai servizi radiotaxi - aggiunge il delegato della giunta Gualtieri - Dal buon esito dell'adesione si capirà se dovremmo prevedere altre misure». E qui si potrebbero aprire nuovi scenari, tra cui anche quello dell'aumento delle licenze.

LA STIMA

«Ben venga la doppia guida», dice Davide Bologna, uno dei leader storici dei tassisti della Capitale. E Raffaele Salina, segretario nazionale Fast Confsal Taxi, tira giù alcune stime sull'adesione. «Crediamo ragionevolmente in un tasso di adesione al sistema della doppia guida che andrà tra il 30% e il 50% dei 7.800 tassisti operativi a Roma. Ci sono diversi colleghi che hanno i figli con le patenti già idonee per guidare i taxi - dice il rappresentante sindacale - In questo modo potremmo arrivare a 4.500 auto in turno contemponeamente».giampiero.valenza@ilmessaggero.it