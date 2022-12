Circeo, tassista romano trasportava 53 kg di bulbi di oppio: si getta dall'auto in corsa per fuggire ma viene arrestato

Ha provato a scappare, gettandosi dall'auto in corsa alla vista del posto di blocco dei carabinieri. Ma la fuga dell'uomo, un tassista romano di 73 anni residente nella zona a sud-est della Capitrale, tra i campi nella campagna pontina tra il Circeo e Terracina è stata breve e l'uomo è stato arrestato. I militari hanno presto scoperto il perché della tentata fuga: nel taxi l'uomo trasportava 53 chilogrammi di bulbi essiccati di papavero da oppio, sigillati in singole confezioni da 110 grammi circa.

L'autista è stato dichiarato in arresto per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta intesa, è stato temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Latina, nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, da scontare presso la propria residenza.