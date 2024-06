Martedì 11 Giugno 2024, 00:00

Dopo quasi dieci anni di udienze, iniziate nel novembre 2015, i giudici del tribunale collegiale di Roma hanno messo un punto alla cosiddetta “operazione Vitruvio” della Guardia di Finanza, condannando in primo grado 13 dei 23 imputati accusati a vario titolo di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. L’inchiesta su un giro di tangenti aveva coinvolto imprenditori, geometri e funzionari pubblici del XIV Municipio per non rilevare gli abusi edilizi in alcuni cantieri dei quartieri di Roma Nord. Per le vicende risalenti agli anni 2013-2014, sono stati condannati Maurizio Paiella, il 64enne all’epoca responsabile dell’ufficio Reti fognarie del XIV Municipio, a 7 anni e 9 mesi di reclusione per aver accettato denaro da Franco De Angelis in cambio del permesso di allaccio alla rete fognaria per gli immobili realizzati dalla sua ditta. Per questo, l’imprenditore è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Allo stesso modo, Paiella ha ricevuto tangenti anche da Giovanni Ceci, responsabile della società Edil Cepi srl, per rilasciare il nulla osta utile alla riparazione di uno spurgo fognolo in via Taggia, ma per Ceci nel frattempo è sopraggiunta la prescrizione del reato.

Sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione anche Massimo Gaiarin, responsabile della società Futura Costruzioni srl, il funzionario dell’ispettorato edilizio Claudio Guidi e Maurizio Sabatini, ispettore dello Spresal dell’Asl RomaE per non aver rilevato gli abusi edilizi in un altro cantiere. Inoltre, Guidi e Sabatini sono stati condannati anche a risarcire rispettivamente il Comune di Roma e l’Asl per 10mila e 50mila euro. Dovranno risarcire l’azienda sanitaria locale per 50mila euro anche Claudio Rampazzi e Franco Di Carlo, colleghi di Sabatini, per non aver rilevato irregolarità in un terreno nella zona di Santa Maria di Galeria, in favore dell’imprenditore Giacomo Ceccarelli.

Rampazzi e Di Carlo sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 8 mesi di reclusione e a 4 anni e 9 mesi (il secondo è stato interdetto dai pubblici uffici). Invece, a Ceccarelli sono stati inflitti 3 anni e 5 mesi. Condannata con una pena di 4 anni e 9 mesi anche la funzionaria Rita Del Brocco, la 72enne collega di Rampazzi e Di Carlo, per non aver emesso una sanzione nei confronti di un imprenditore.

Per aver ricevuto tangenti, il geometra del XIV Municipio Giovanni Grillo è stato condannato a 5 anni e 5 mesi di reclusione, nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche per aver avvantaggiato la società edilizia di suo figlio Massimiliano, Gri.gio. Service srl.

È stato condannato anche l’imprenditore Silvio Santamaria a 2 anni e 8 mesi per aver versato tangenti a funzionari pubblici relativi al cantiere di via Loazzolo, così come l’ingegnere Andrea Borsci a un anno e 7 mesi di reclusione e l’ex funzionario 69enne del Comune di Roma, Massimo Mazzucco, a 2 anni e 8 mesi rispettivamente per aver dato e ricevuto denaro illecitamente.

Infine, è stato assolto per non aver commesso il fatto Paolo Carbonari, vigile urbano di 59 anni, mentre per Simone Casale, Stefano Urbinati, Rodolfo Ercolani, Claudio Pompeo, Emiliano Gaspari è sopraggiunta la prescrizione.