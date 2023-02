Mercoledì 8 Febbraio 2023, 10:41

Tre incidenti in poche ore ai Castelli Romani: due sulla via Dei Laghi all'altezza di Rocca di Papa e uno ad Albano all'ingresso della Tangenziale dove un'auto guidata da una suora novantenne si è scontrata con un'altra utilitaria e a catena è stato tamponato anche il parroco. Il bilancio totale è di 5 feriti ma per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Poteva andare molto peggio data la pericolosità e l'alta percorrenza delle due strade strategiche per i residenti castellani e i migliaia di pendolari che lavorano a Roma e viceversa. A Rocca di Papa è stato un lavoro intenso per l'intera giornata di lunedì per gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Sergio Ierace. Sono intervenuti nella tarda mattinata per un incidente all'incrocio tra via dei Laghi e via delle Barozze tra due donne al volante di due utilitarie, fortunatamente rimaste soltanto lievemente contuse. Una si stava immettendo sulla via Dei Laghi e l'altra era diretta in direzione Ciampino, Roma. Alcuni familiari delle due conducenti hanno iniziato a litigare in strada e gli agenti hanno dovuto impiegare molto tempo per placare gli animi e ristabilire una condizione di sicurezza. Intanto il traffico è andato in tilt.

Ma la giornata non è affatto finita. Un secondo incidente si è verificato sempre sulla via dei Laghi, tra Rocca di Papa e Nemi, dove un uomo anziano per evitare una volpe che ha attraversato davanti la sua vettura, è finito su una collinetta a bordo strada con le ruote per poi cappottarsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale dal 118 per alcune contusioni. La circolazione ha subito forti rallentamenti a causa del traffico andato letteralmente in tilt dalle 14 alle 15 del pomeriggio. Lunghe code di auto hanno proseguito a camminare a passo d'uomo nelle ore successive fino a quando è finalmente intervenuto il deposito giudiziario di Albano per rimuovere il mezzo sottosopra al centro della strada.

Nel frattempo sul versante di Albano Laziale, un incidente stradale ha coinvolto tre auto è accaduto intorno alle 11 su via Vascarelle nei pressi dell'ingresso della tangenziale Appia bis ad Albano. Tre auto sono venute in contatto in direzione opposte per cause in corso di accertamento, da parte della polizia locale di Albano. Gli agenti hanno chiuso la strada dalle 11 per quasi due ore. Nello scontro che ha coinvolto un'anziana suora che guidava una delle auto e un parroco di una chiesa di Pavona, è rimasto ferito solo un uomo di circa 60 anni a bordo di una Nissan Micra, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale dei Castelli non in gravi condizioni. La dinamica esatta verrà presto accertata dai vigili. Di fatto la suora scendeva su via Vascarelle per immettersi nella tangenziale ed è venuta in contatto con la Nissan guidata da un sessantenne di Ariccia che a sua volta dietro aveva il parroco di Pavona. La suora, 91 anni e anche il sacerdote che guidavano le rispettive auto non sono feriti gravemente ma hanno solo qualche contusione. Sia la via dei Laghi che la Tangenziale ad Albano Laziale sono strade spesso teatro di incidenti anche mortali.

LE DIFFICOLTÀ

La prima arteria, ex strada statale 217, è una strada provinciale che collega Roma con Velletri attraversando da nord a sud i Castelli Romani. È molto pericolosa perché priva di illuminazione e sufficienti dissuasori di velocità se non qualche autovelox non sufficiente a far frenare la corsa della gran parte delle auto che sfrecciano come se stessero gareggiando in un rally di formula uno. Nel 2006 la via dei Laghi è risultata essere la strada più pericolosa del Lazio, secondo dati dell'Istat e dell'Aci che rivelarono un rapporto di 0,227 morti per chilometro (6 morti nel 2006 su un totale di poco più di 60 incidenti). Ad oggi la pericolosità sembra rimasta la stessa. E quando si abbassano le temperature, il battistrada diventa anche scivoloso, un pericolo tangibile per le vetture a rischio slittamento.