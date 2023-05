Stupro di Capodanno, la vittima 19enne: «Farò l'avvocato, voglio difendere tutte le vittime di violenza»

La sua spensierata adolescenza è finita la notte del Capodanno 2021, quando venne stuprata a turno a Primavalle in una villetta adibita a festa, da almeno cinque ragazzi . Ora ha 19 anni e di certo ha capito che ricomincerà, e passerà il resto della vita a difendere le vittime di violenza sessuale, «come me». Aveva sedici anni e di quella notte ricorda poco, ha solo dei flash, come quando «sono arrivata con le amiche a Primavalle, abbiamo bevuto, chiacchierato, ballato. Siamo finiti tutti su un letto, chi si faceva di coca chi di canne». Ancora: «Ho fumato anche io uno spinello, poi mi hanno offerto una sigaretta alla cocaina, ma c'era dell'altro, perché ho sentito il cervello bruciare, era d'improvviso completamente incosciente».

​Violenza sessuale in discoteca, il gestore si difende: «Sono innocente»

La violenza

Aveva 16 anni.

«Mi hanno tolto tutto, la mia adolescenza, mi hanno segnato per sempre, non riesco ad andare a una festa a casa, se squilla il telefono salto in aria, ho tanti disagi, mi blocco in strada se sento un determinato odore. E riesco a dormire solo nel mio letto. Non vivo più la vita dei giovani, ho dovuto lasciare Roma». Le stanno vicino i suoi genitori, mamma e papà, e Bo, «la mia mamma protettrice, con lei ho scoperto l'impegno di chi si dedica alle donne come me». Intanto sta prendendo la patente, fa sport, dipinge. Ma il buio resta in agguato.

Il processo

La difesa continua a sostenere che Bianca ebbe anche una relazione con Patrizio Ranieri dopo lo stupro. Lei replica: «Sì, ma io non avevo un ricordo negativo di lui. Non pensavo che mi avesse stuprata. Quando ci siamo rivisti lui mi ha abbracciata, mi ha detto che mi avrebbe protetta. Ero fragile e pensavo, dopo quella sera, di essere utile solo a quello. Abbiamo avuto un rapporto». Poi sono arrivati gli attacchi anche da parte delle amiche: «Dicevano che se non avevano più il cellulare e dovevano subire tutte quelle domande era per colpa della mia denuncia». Eppure le conosceva da anni, condividevano inquietudini e problemi quotidiani: «Piangevamo delle nostre disgrazie, legate in un modo difficile da spiegare. Eravamo anime sofferenti. Io avevo i genitori separati, un’altra era vittima dei bulli, una a 10 anni ha visto il padre accoltellare la madre. La quarta soffriva la lontananza dei genitori e spacciava. E poi c’era la Pugile. Sua madre le diceva di non mangiare e fumare per dimagrire. Avevo tentato di aiutarla. È diventata cocainomane e Simone Ceresani è stato fondamentale in questo percorso. Lui si faceva di Md, tutti si fanno di ecstasy a 20 anni».

Il giorno dopo la violenza è impresso nella sua mente. «Sotto l'acqua ho realizzato. Non ho mai toccato il mio corpo, ero immobile, braccia larghe, speravo che l'acqua caldissima lavasse lo schifo ma così non è stato». Ha cercato di confidarsi, chiedere spiegazioni, aiuto, Ranieri le disse che "era la più bella". Ha vissuto per un anno come "un vegetale" , si è colpevolizzata, è scappata di casa. Ora ha voglia di ricominciare. Lontana da quell'ambiente romano che l'ha intossicata e tradita. Ha i capelli corti e nessun vezzo dell'adolescente che fu. Vive da un anno in una Casa per donne abusate in una località protetta. «Ero una ragazzina e a quell'età cerchi solo approvazione da parte dei maschi, ora voglio essere apprezzata per la mia intelligenza non per la mia attraenza. Voglio diventare un avvocato per difendere chi è dimenticato e sfortunato come sono io. E aspetto l'amore, quello vero».