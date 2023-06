Venerdì 2 Giugno 2023, 06:54 - Ultimo aggiornamento: 06:55

Isolato dagli esperti della polizia Scientifica il dna dell'uomo che si ritiene autore dello stupro contro una ragazza di 19 anni di Anzio, avvenuto pochi giorni fa, mentre la giovane rientrava a casa - dopo essere scesa dal bus di linea del Cotral - passando da una stradina sterrata tra la fermata sulla Nettunense e il quartiere Anzio 2. Si sta effettuando la comparazione del dna isolato con la banca dati delle forze dell'ordine, ma sembra che non sia compatibile con persone già schedate. Intanto le indagini della Polizia sono serratissime per dare un nome all'uomo che ha usato violenza alla giovane. Nelle scorse settimane gli investigatori, grazie al racconto della ragazza, hanno fatto un identikit dell'uomo che avrebbe le ore contate. Sabato scorso su quel sentiero è stata organizzata una fiaccolata di solidarietà.

Anzio, il papà della vittima: «Lo stupratore deve sperare che lo trovino i poliziotti»

La violenza subita dalla ragazza quella sera e il racconto fatto agli inquirenti - aggredita alle spalle, praticamente bloccata senza potersi divincolare, trascinata in una baracca a pochi metri dal sentiero, dove l'uomo si è accanito contro di lei - ha lasciato attonita la città. «Ad Anzio - dicono in molti - non era mai avvenuta un'aggressione simile, per strada, contro una donna. Servono maggiori controlli, più sicurezza e va bonificata quella stradina dove ogni giorno passano centinaia di persone». Il viottolo è nato "fai da te" come passaggio rapido fra il quartiere e la Nettunense, dove si fermano i bus Cotral da e per Roma. È usato oltre da chi vive in zona anche da studenti, docenti e personale degli Istituti superiori, quasi tutti situati ad Anzio 2, come il liceo classico, musicale e scienze umane "Chris Cappell College", lo scientifico e linguistico "Innocenzo XII" e l'Alberghiero e professionale Moda "Apicio Colonna Gatti". Si tratta di poche centinaia di metri mal illuminati, fra campi incolti e sterpaglie, anche se a poca distanza ci sono supermercati, case e scuole. pregiudica".

A.Mo.