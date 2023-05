Stadio della Roma a Pietralata, iniziata in Consiglio comunale la discussione sul pubblico interesse

È iniziata pochi minuti dopo le 11, al terzo appello, la seduta del consiglio comunale che esaminerà la delibera che assegna il pubblico interesse alla costruzione dello Stadio della Roma di Pietralata.

«Un giro di boa importante per l’amministrazione», lo ha definito nella relazione introduttiva l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Stadio della Roma a Pietralata, arriva il primo sì. Ora si corre per votare il pubblico interesse

Il progetto era stato depositato da As Roma in Campidoglio a inizio ottobre scorso, poi era stata convocata la conferenza di servizi preliminare che aveva dato il via libera con una serie di prescrizioni. A inizio febbraio, la Giunta aveva predisposto la delibera di pubblico interesse che ha avuto un lungo iter di esame nelle Commissioni consiliari Ubranistica, Mobilità, Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Sport.

Stadio della Roma, ok del Tar a Pietralata: respinto il ricorso dei residenti

La scorsa settimana le commissioni avevano tutte espresso parere favorevole ma predisponendo, in accordo con i vertici politici del Campidoglio, un maxi emendamento che modifica in modo sostanziale il testo adottato dalla Giunta. Fra le principali novità: l’aumento dei parcheggi (che dovranno essere quasi raddoppiati rispetto alla cifra iniziale di 4mila posti auto prevista dalla Roma), l’implementazione del trasporto pubblico, il legame stretto fra concessione dei terreni, Stadio e Società sportiva e, da ultimo, l’introduzione di una votazione aggiuntiva intermedia che, dopo la consegna del progetto definitivo, certifichi la completezza del rispetto delle prescrizioni emesse e autorizzi il Sindaco o il suo rappresentante a andare in Conferenza di servizi decisoria.

Stando a quanto filtra fra i banchi dell’Aula Giulio Cesare, è possibile che già nel pomeriggio di oggi possa arrivare il voto del Consiglio.

Che sia effettivamente oggi o che poi il voto vada a cadere nella prossima seduta, la palla ora ripassa alla As Roma che dovrà vagliare l’effettiva sostenibilità economica del progetto così come modificato dalla Conferenza preliminare e dall’Assemblea capitolina e, quindi, presentare il progetto definitivo.

Se l’obiettivo dei Friedkin è quello di avere lo Stadio pronto e utilizzabile per il centenario (giugno 2027), il progetto definitivo dovrà arrivare più o meno entro la fine di quest’anno considerando un paio d’anni necessari ai lavori e altri 8 mesi per dibattito pubblico, nuovo voto in Consiglio comunale, conferenza decisoria, gara d’appalto (essendo un progetto su area pubblica ne va messa a gara la realizzazione) e firme. Rimangono quindi, sei mesi per gli imprevisti.