La Fiaccola della Speranza e dell’Inclusione arriva a Colleferro per i Play the Games Special Olympics

Tutto è pronto a Colleferro per la cerimonia di apertura dei Play The Games. Venerdì 2 Giugno ( Festa della Repubblica, ndr) la fiaccola - simbolo della Pace, della Speranza e dell’Inclusione - scortata da un atleta accenderà il tripode e segnerà l’inaugurazione dei Giochi Special Olympics.

Un grande evento nazionale che vedrà la partecipazione di 512 atleti provenienti da sei Regioni ( Abruzzo, Sardegna, Lazio, Umbria, Marche e Toscana), 400 volontari, centinaia di tecnici per un totale di 1300 partecipanti che approderanno a Colleferro fino al 4 Giugno prossimo. In particolare la Piscina Comunale di viale Europa e lo Stadio Comunale “Maurizio Natali” di via degli Atleti. E sarà possibile incontrare gli atleti coinvolti nelle gare di atletica e nuoto al Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di viale America.

I Play The Games sono giunti alla quinta edizione con 17 eventi che toccheranno ben 14 regioni italiane 5.907 atleti - con e senza disabilità - per un totale di 54 giorni di gara. Una manifestazione importante con l’intento di promuovere - ancora una volta - e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione sociale.

Lo sport come strumento per valorizzare la persona umana e per accogliere giovani atleti con disabilità intellettiva ed allontanarli da ogni forma di discriminazione e dallo spettro della solitudine.

“Avremo raggiunto la piena inclusione quando non saranno le persone con disabilità a desiderare di entrare a tutto titolo nel nostro "mondo", ma chiederemo noi con umiltà di essere insieme in un mondo per tutti”, ha dichiarato in una nota Messaggero Stefani Cardenia, direttore regionale Special Olympics Italia Team Lazio. “I Play the Games di Colleferro - ha proseguito ancora - saranno un evento che coinvolgerà in maniera forte il territorio, grazie alla collaborazione con il sindaco Pierluigi Sanna. Il 2023 per il Comune di Colleferro è un anno speciale e dedicato ai Giovani. Una scelta che vuole esaltare le capacità dei nostri Atleti e che fa riflettere tutti, fornendo strumenti per combattere la violenza, il bullismo o la semplice indifferenza nei confronti degli altri. Per questo Special Olympics sta lavorando con le istituzioni locali, le scuole, le associazioni sportive e di volontariato, la società civile”.