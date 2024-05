Sparatoria Roma, il 28enne fermato ieri per l'omicidio di Caterina Ciurleo è stato rilasciato dalla polizia (ma è ancora indagato)

Il 28enne che avrebbe esploso il colpo di pistola che ha ucciso per sbaglio Caterina Ciurleo è stato rilasciato ma è tuttora indagato. Il fermo, dunque, non è stato convalidato e non è scattato l'arresto per l'uomo accusato inzialmente dell'omicidio dell'81enne colpita per errore in via Primo Mazzolari, nella zona di Villaggio Prenestino, alla periferia di Roma. La Questura ha reso noto che «nel corso della nottata sono emerse evidenze investigative che hanno indotto a soprassedere all'adozione di provvedimenti restrittivi immediati a carico del 28enne, tuttora indagato».

Sparatoria a Roma, proiettile vagante uccide anziana: rilasciato il 28enne fermato

Il ragazzo era stato fermato nelle ultime ore con l'accusa di omicidio dell'81enne dopo aver sparato in via della Riserva Nuova, a Roma.

Gli investigatori erano arrivati a lui passando al vaglio le immagini della videosorveglianza e quindi anche le targhe dei mezzi. I colpi sarebbero partiti proprio da un'auto.

«È sopravvissuta, ma non parla»

Proseguono le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzate alla esatta ricostruzione dell’evento e all’identificazione di tutti i responsabili.

Il 28enne ha precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. È stato, nelle ultime 24 ore, il principale sospettato per la sparatoria che ha coinvolto e ucciso, per sbgalio, l’81enne che era seduta in una Smart con un'amica.

Uno dei cinque proiettili ha “bucato” il bagagliaio dell’auto conficcandosi nel polmone della vittima che è poi morta nell'ospedale di Tor Vergata.