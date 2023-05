«Sora Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia», chi era Camilla? Ecco l'origine di questo detto

Martedì 23 Maggio 2023, 10:47

Chi è la famosa Sora Camilla di cui parlano tutti? C'è chi la nomina perché conosce il modo di dire ma non sa il motivo per cui viene chiamata in causa. Si tratta della sorella del pontefice che dopo una serie di vicende, decise di ritirarsi in convento nel 1605. Dunque, quando viene detta questa frase, si fa riferimento ad un'espressione molto popolare nato dalla secolare, ambivalente vicinanza-distanza del volgo dalla Curia e dal Vaticano. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

