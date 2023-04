Uomo sniffa cocaina sui sedili della metro, choc sulla linea B: il video girato da un passeggero diventa virale

Scarpe marroni, pantaloni grigi e un giaccone color avana. Una persona come le altre. Così sembrerebbe, a prima vista. Ma in quel viaggio della metropolitana fa qualcosa di strano che incuriosisce i passeggeri vicini: si inginocchia davanti ai posti a sedere del vagone, apre una sorta di busta e si prepara una dose di droga. Probabilmente, cocaina.

La scena è stata ripresa dai viaggiatori che si trovavano con lui in quel momento ed è stata pubblicata sulle pagine social di Welcome to favelas. Un video fatto con uno smartphone che ha impiegato davvero poco, pochissimo tempo, per diventare virale. Dalla sequenza del video sembra che fosse all'interno dei vagoni della metro B. Con molta probabilità si sarebbe dovuto trovare poco prima della fermata della stazione Tiburtina (ma il condizionale, in questo caso, è d'obbligo).



IL DEGRADO

Non è la prima volta che episodi di degrado urbano colpiscono direttamente i mezzi del trasporto pubblico. Uno degli episodi più frequenti in metropolitana (e, sotto un certo punto di vista, rispetto all'episodio registrato nell'ultimo video, più innocuo) è la cattiva condotta di alcune persone che specie nelle corse serali si sdraiano lungo i sedili, occupandoli tutti e quattro. Specie i ragazzi, poi, potrebbero i vagoni come luoghi di divertimento: c'è chi si arrampica sui corrimano, chi fuma, chi getta rifiuti senza alcun rispetto dei mezzi pubblici che quotidianamente servono la città e migliaia di persone.