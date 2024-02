Smog a Roma, è allarme: scattano i divieti. Da oggi stop parziale alla circolazione: ecco orari e deroghe

Le centraline di controllo degli inquinanti di Corso Francia, Magna Grecia e Tiburtina hanno rilevato un superamento dei valori limite delle Pm10. Un effetto della cappa di smog di questi giorni che non ha lasciato la città. Così il sindaco Roberto Gualtieri si è trovato costretto a firmare un'ordinanza di restrizione al traffico per oggi, domani e dopodomani all'interno del perimetro della Ztl Fascia verde.

Oggi il divieto dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19 varrà per le auto alimentate a benzina euro 3 e quelle a gasolio euro 4, oltre a ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote alimentati a gasolio euro 2. Dalle 7,30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 19 il divieto di circolazione varrà per gli autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 adibiti al trasporto delle merci. Domani il divieto varrà dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 per le autovetture a benzina euro 3 e a gasolio fino a euro 4, per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci alimentati a benzina (fino a euro 3) e a gasolio (fino a euro 4), ma anche per i ciclomotori e motoveicoli a due ruote (fino a euro 1) e ciclomotori e motoveicoli a 3 e a 4 ruote alimentati a gasolio (fino a euro 2). Lunedì 5, invece, il divieto di circolazione nella Ztl varrà dalle 9 alle 12,30 e dalle 16.30 alle 19 per le auto a benzina euro 3 e a gasolio euro 4, per i ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati a gasolio euro 2. Dalle 7,30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 20,30 la disposizione sarà in vigore anche per gli autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 adibiti al trasporto merci.Oggi, domani e dopodomani sono state disposte anche nuove. Tra queste, il divieto di uso di generatori di calore alimentati a biomasse e che hanno prestazioni energetiche e di emissioni che non rispettano i valori di quelli per la classe "3 stelle", ma anche il divieto di accensione di fuochi all'aperto e di sostare in strada con i veicoli con il motore acceso. Il sindaco ha anche previsto un potenziamento del lavaggio delle strade e dei controlli degli agenti della polizia locale per il rispetto dei divieti. Il Campidoglio ha anche evitato le persone più a rischio (come gli anziani, i bambini, chi è affetto da malattie respiratorie o cardiovascolari) a non esporsi in modo prolungato alle alte concentrazioni degli inquinanti. Quindi, a non star troppo in strada.Ai divieti di circolazione ci sono però alcuneche sono allegate all'ordinanza firmata dal sindaco. La lista è lunga: tra gli esentati, possono entrare nella Ztl Fascia verde i veicoli che hanno il contrassegno disabili, quelli adibiti al servizio di polizia e sicurezza, quelli degli addetti alle manutenzioni di pronto intervento e pubblica utilità, medici e veterinari in visita domiciliare urgente, chi trasporta merci deperibili, chi deve partecipare a cerimonie religiose programmate ma anche matrimoni e funerali. In questi due ultimi casi, purché i conducenti abbiano inviti o attestazioni rilasciate da chi li officia.