Allarme smog a Roma, centraline oltre i limiti nel weekend: ecco i quartieri più inquinati. Domenica blocco del traffico nella fascia verde

È allarme smog anche a Roma: secondo gli ultimi dati disponibili sul sito dell'Arpa Lazio, quelli del 18 febbraio, quasi tutte le centraline avevano rilevato valori delle Pm10 superiori agli standard di legge per la media di periodo. Si passa dai 48 microgrammi al metro cubo del quartiere Preneste ai 52 di Colleferro/Oberdan.

Smog a Roma, i quartieri più inquinati

I dati si riferiscono a domenica, quando generalmente il traffico dovrebbe essere inferiore ai giorni lavorativi.

E comunque, i livelli più preoccupanti vengono raggiuntii nel quartiere Preneste, ma anche a Corso Francia, dove le Pm10 hanno raggiunto quota 47, a fronte della media tollerata di 37 microgrammi al metro cubo. Livelli alti anche per la centralina Eur Fermi, che rileva una media di 43 microgrammi, così come Tiburtina (43). Per quanto riguarda il centro, la centralina Arenula ha rilevato una media di 32 microgrammi (media tollerata 29), Cipro 39 (media 32).

Lo smog alle porte di Roma

Colleferro vince la triste "palma d'oro" dell'inquinamento atmosferico, assestandosi, tra le due centraline, intorno ai 52 microgrammi (il limite sarebbe tra 38 e 48). Male anche Guidonia, a quota 43 a fronte del limite di 29, e Fiumicino: non tanto il porto, dove il valore è superiore solo di poco alla media tollerata, ma la centralina di Villa Guglielmi, con 37 microgrammi. Si "salvano" solo i residenti di Civitavecchia, dove i dati non superano la media stagionale.

Il blocco del traffico domenica

Non è il primo settimana in cui le polveri sottili "sforano" i livelli di guardia: domenica 25 febbraio è stato deciso dal comune il blocco totale del traffico nella Ztl “Fascia Verde”. Il blocco sarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 e potranno circolare solo alcune categorie di automobili. Sperando che la misura possa evitare un blocco del traffico totale nei giorni lavorativi della settimana seguente, che provocherebbe non pochi disagi.