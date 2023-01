Roma, scuole con ripresa ad ostacoli tra sciopero delle educatrici e docenti malati. I presidi: «Il 10% degli insegnanti ha l'influenza»

Ripresa a singhiozzo nella Capitale tra educatrici dei nidi assenti per uno sciopero indetto dai Cobas e docenti che mancano perché influenzati o costretti a casa dal Covid-19. Senza contare i ritardi provocati dal maltempo che hanno fatto saltare a molti studenti l'ingresso alla prima ora di lezione come molti presidi dicono.

In merito allo sciopero delle educatrici l'agitazione riguarda tutto il comparto dei pubblici dipendenti di Roma Capitale e in molte strutture del Campidoglio i disagi non sono mancati: da Testaccio a Monteverde, tante le famiglie costrette a ripiegare su nonni o baby-sitter o chiedere un giorno di permesso dal lavoro per restare con i figli. La protesta a livello centrale è stata indetta per il mancato pagamento degli arretrati ma come commenta la Cisl Roma è in verità un falso problema: «Da Finanziaria - spiega il segretario Giancarlo Cosentino - i dipendenti di Roma Capitale riceveranno a febbraio gli arretrati loro dovuti così come spiegato anche dal Campidoglio tempo fa». Si tratta di almeno 25 mila dipendenti, ad ognuno di loro spetterebbero in media 1.300 euro.

Poi ci sono le assenze per malattia o permessi nelle scuole elementari, medie e superiori. Da una prima analisi sulla base delle comunicazioni inviate questa mattina agli istituti, circa il 10% dei docenti laziali (il personale di ruolo si compone di circa 92mila unità ndr) avrebbe comunicato l'assenza proprio perché malato e costretto a casa dal virus influenzale. Casi anche di positivi al Covid-19 per quanto l'incidenza sia più bassa rispetto a coloro colpiti dal virus di stagione.

«Questa mattina - racconta Annalisa Laudando preside dell'Istituto comprensivo via Poseidone - 15 docenti e 4 collaboratori ci hanno comunicato l'assenza perché malati su un totale di 180 dipendenti». E mediamente il dato è analogo anche sugli altri istituti comprensivi della Capitale mentre per gli studenti ci sarebbero almeno tre assenze per classe, ognuna composta mediamente da 26 alunni.