Comune di Roma, sito down nel giorno dell'uscita delle graduatoria per le scuole dell'infanzia: bufera social

Il sito del Comune di Roma risulta attualmente non raggiungibile. «Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio - si legge nella homepage - I contenuti torneranno fruibili a breve. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio».

Il disservizio avviene nel giorno in cui sono uscite le graduatorie per le scuole dell'infanzia comunali: bufera social per i genitori che non riescono a consultarle.