Mercoledì 8 Febbraio 2023, 07:38

Ha insegnato per due anni, tra il 2018 e il 2020, in un famoso liceo romano senza essere pagato. Fa causa, il giudice gli dà ragione ma la beffa delle beffe: la società che avrebbe dovuto versargli lo stipendio risulta diversa da quella che formalmente gestisce la scuola. E così anche l'ingiunzione di pignoramento finisce nel vuoto. La storia inizia a settembre del 2018 quando il professore Tommaso Petrucciani viene assunto come docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico, Scientifico e Linguistico dell'Istituto scolastico paritario Nazareth di via Cola di Rienzo. Due contratti a tempo determinato: il primo dal 7 settembre 2018 al 15 luglio 2019, per l'anno scolastico 2018/2019, e il secondo dal 10 settembre 2019 al 30 giugno 2020. Non solo perché il prof Petrucciani nel 2019 viene anche nominato membro della commissione per gli esami di maturità. Tutto regolare fin quando arriva il Covid. A quel punto l'istituto decide di ricorrere alla cassa integrazione riducendo l'attività dei docenti del 50% per un periodo di nove settimane. Il datore di lavoro, l'Istituto Nazareth, informava i docenti che la retribuzione sarebbe stata corrisposta «secondo normativa vigente (ossia al 50% di quello ordinario)». Ma che comunque il restante 50% sarebbe stato corrisposto dall'Istituto stesso.



AMARA SCOPERTA

Petrucciani però scopre presto che a lui l'adeguamento non è stato mai versato, così come non gli viene corrisposto il trattamento di fine rapporto per i due contratti firmati. A quel punto il professore non ricevendo nessuna risposta dal liceo decide di affidarsi all'avvocato Filippo Carusi Il legale cita in giudizio l'Istituto Nazareth srl debitore della somma di euro 2.840 euro per il primo contratto e 5.280 euro per il secondo, per un totale di 8.121 euro, più le spese: 8.390 euro. La società si è difesa sostenendo che il docente «era sempre stato regolarmente retribuito, comprese le integrazioni salariali, estese fino a giugno 2020».



LA SENTENZA

La terza sezione lavoro del tribunale di Roma, con sentenza del 17 giugno 2021, ha dato ragione al professor Petrucciani. Nelle carte si legge che «la natura, la durata e il contenuto economico dei due rapporti, risultano pacifici, documentati da contratti e buste paga». Risulta dai tabulati collegati alle buste paga che il docente di storia e filosofia «lavorò regolarmente - spiega il giudice - salvo nelle settimane in cui rimase sospeso in regime di integrazione».



L'accordo sindacale stipulato il 19 marzo 2020 prevede che «i datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante il periodo di cassa integrazione, i medesimi livelli di occupazione e retributivi, corrispondendo ai lavoratori una integrazione tale da consentire ai docenti di percepire il 100% della retribuzione netta». E invece come emerge dalle buste paga presentate dal ricorrente nei mesi da marzo a giugno la retribuzione è stata largamente inferiore. Di fatto l'Istituto Nazareth - ha accertato il giudice - ha violato la clausola in essere in quel periodo. La società viene condannata al pagamento delle spese. «Dalle buste paga del periodo marzo-giugno 2020 emerge chiaramente che l'Istituto scolastico Nazareth srl violò tale clausola, risultando pagata mensilmente una somma largamente inferiore».



LA BEFFA

Ma è qui che oltre il danno arriva anche la beffa. Perché quando il professore ha messo in esecuzione la sentenza, gli ufficiali giudiziari non hanno potuto pignorare alcuna somma perché la società condannata al pagamento 8.390 euro «non detiene e non gestisce, a qualsiasi titolo, somme dovute e debendi dell'Istituto scolastico Nazareth». La scuola infatti risulta gestita dalla società Scuola Cattolica srl.