Cuore di sport, l'iniziativa per lo screening elettrocardiografico (ECG) a riposo gratuito

Grazie ad un progetto dell’associazione ‘Cuore di sport’ in collaborazione con Fondazione Italiana Cuore e Circolazione gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo Octavia di Roma hanno potuto usufruire di uno screening elettrocardiografico (ECG) a riposo, completamente gratuito, presso la propria scuola. Il progetto ‘Il cuore dei giovani’ mira a sensibilizzare il mondo giovanile a vivere in modo sano e in salute, svolgendo un’azione fondamentale di prevenzione delle malattie cardiovascolari di tutta la comunità scolastica con un forte impatto sul territorio di riferimento. Esistono infatti malattie cardiovascolari occulte che possono coinvolgere giovani e giovanissimi apparentemente sani che una volta svelate evitano rischi ben più gravi se non addirittura la morte.

Lo screening, eseguito da personale sanitario specializzato, con scopo diagnostico e ad uso esclusivamente di controllo cardiaco, ha visto la partecipazione di ben 17 classi della scuola primaria e di 19 classi della scuola secondaria di primo grado nonché di gran parte del personale docente e amministrativo dell’IC Octavia, somministrati oltre 350 elettrocardiogrammi.

L’iniziativa è stata promossa dal Municipio Roma XIV Monte Mario ed è la prova ulteriore del ruolo centrale che le scuole e altre istituzioni di riferimento del servizio pubblico insieme alle associazioni del territorio possono svolgere per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’istituto comprensivo Octavia, con una forte visione identitaria comunitaria ha infatti cercato di mettere in pratica l’esperienza della creazione di un sistema di servizi strutturato basato sull’interdipendenza tra i vari attori, ognuno dei quali necessita dell’intervento e della professionalità degli altri.

“Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica Simona D’Alessio e a tutto lo staff dell’IC Octavia, realtà attiva, dinamica ed innovativa del territorio. Un grazie all’associazione Cuore di Sport ed al Presidente Danilo Margani, tutti sin da subito hanno cooperato per mettere a disposizione della comunità scolastica questa opportunità, così l’Assessore alla scuola Claudia Salerno ed il Presidente della commissione scuola Andrea Montanari”.