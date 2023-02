Addio alla professoressa Magda Romano: il dolore degli studenti italo-americani

E' stata un punto di riferimento dell'American University of Rome, una guida del dipartimento di scienze delle comunicazioni da lei stessa fondato. Per questo, alla notizia della scomparsa di Magda Romano, si sono succeduti, sul web, moltissimi commenti di suoi ex studenti. La Romano ha insegnato nell'università di via Pietro Roselli, a partire dal 1992 e fino al 2010. Nel 1997 ha guidato la formazione del corso di laurea in Communication: nel 2001 è diventata capo del dipartimento ed è diventata una delle prime docenti a tempo pieno dell'università. Gli studenti la ricordano come una docente piena di entusiasmo verso la professione giornalistica. Sposata, aveva una figlia, scomparsa pochi anni fa.

Prima di insegnare, è stata una giornalista affermata, che ha scritto per l'Associated Press, il Wall Street Journal e Time Magazine. Si è occupata di molti importanti eventi internazionali: a partire dal processo di pace tra Israele ed Egitto; la morte dello scià iraniano in un ospedale militare del Cairo; l'uccisione del presidente egiziano, Anwar Sadat. Ha anche raccontato la vita in Egitto e nel Medio Oriente, spaziando dai cavalli arabi ai cammelli egiziani, fino al vino algerino. Dopo aver ottenuto il suo baccalaureato in inglese all'American University del Cairo, ha conseguito il Master in giornalismo dalla Columbia University Graduate School of Journalism, a New York.

La docente sarà ricordata martedì 21 febbraio, alle 11, nella chiesa All Saints di via del Babuino.