Roma, sciopero dei trasporti venerdì 21 ottobre: quali sono le linee a rischio

Venerdì 21 ottobre stop alle linee periferiche per lo sciopero di 4 ore (8,30 - 12,30), proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. Lo sciopero mezzi non riguarda le linee Atac (metro, bus, tram), cui servizio sarà garantito regolarmente.

Cotral, venerdì 21 ottobre sciopero di 24 ore Faisa Cisal

Sciopero mezzi Roma domani: la situazione e le linee a rischio

Agitazione anche per la società di trasporto pubblico Cotral, per la quale è stato indetto lo sciopero dal sindacato autotranvieri, Faisa Cisal. Questo secondo quanto riportato da Romamobilità.it. In questo caso potrebbero esserci possibili stop nella fascia quotidiana 8,30 - 17 e dalle 20 a fine servizio per quel che riguarda i bus extraurbani e il trasporto su ferrovie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Civitacastellana-Viterbo. I vari scioperi quindi non interesseranno in alcun modo i collegamenti gestiti dall'Atac, regolarmente in servizio, e nemmeno le linee Trenitalia tra Roma e provincia.

Per quanto riguarda lo sciopero Tpl indetto dal sindacato Usb, le ragioni sarebbero da riscontrarsi nei continui ritardi nei versamenti degli stipendi, manutenzioni delle vetture e organizzazione dei turni di lavoro. Secondo Romamobilità.it le linee Tpl a rischio sciopero sono le seguenti: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1, C6, C8 e C19.

