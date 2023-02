Sciopero trasporti Roma domani venerdì 17 febbraio: orari e fasce garantite di metro e bus

Domani si prospetta a Roma un nuovo "venerdì nero" con lo sciopero dei trasporti. A indire la protesta (che interesserà le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral) è stato il sindacato Usb. Roma servizi per la mobilità fa sapere che per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili stop nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio.

Treno Roma-Viterbo si ferma in galleria, caos e malori tra i passeggeri: «Prigionieri per un'ora, poi ci hanno fatto evacuare»

Sciopero dei trasporti pubblici domani 17 febbraio: Roma, Napoli, Milano, la situazione città per città. Fasce protette

Le linee regolari e i servizi garantiti

Possibili ripercussioni anche sul servizio notturno. In particolare, nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le linee di bus "N", mentre nella notte successiva le linee "N saranno regolari, con possibili stop per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e sulle corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Venerdì, sempre dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio, l'agitazione proclamata dall'Usb interesserà anche le linee Cotral: bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Durante lo sciopero, fa ancora sapere l'azienda capitolina della mobilità, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.